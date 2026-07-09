Al llegar a los 60 años, es común escuchar advertencias sobre un supuesto deterioro físico inevitable y las complicaciones de salud que podrían aparecer con el paso del tiempo. Sin embargo, aunque el envejecimiento implica ciertos cambios naturales, es posible mantener una buena calidad de vida adoptando hábitos saludables. Una de las mejores estrategias es incorporar la actividad física de forma constante desde etapas tempranas, aunque nunca es tarde para empezar. A esta edad no es necesario realizar entrenamientos intensos ni acudir al gimnasio todos los días; basta con practicar ejercicios adecuados y mantener una rutina regular que contribuya a preservar la fuerza, la movilidad y el bienestar general. El ejercicio ayuda a mantener la fuerza muscular, la movilidad y el equilibrio, reduciendo el riesgo de caídas y enfermedades crónicas. Además, favorece la salud cardiovascular, fortalece los huesos y mejora el bienestar físico y mental.

Esta es la cantidad de días que debes hacer ejercicios si eres una persona de la tercera edad que ya entró a los 60 años

Un buen estado de ánimo favorece la salud mental y física, reduce el estrés y contribuye a un envejecimiento más activo y saludable. Sin embargo, realizar actividad física de manera regular contribuye a conservar la masa muscular, la movilidad y el equilibrio, lo que disminuye las probabilidades de sufrir caídas y desarrollar enfermedades crónicas. Asimismo, beneficia la salud del corazón, fortalece el sistema óseo y favorece el bienestar tanto físico como emocional. En una entrevista con Infobae, el fisioterapeuta y especialista en ejercicio terapéutico Agus Oliver señaló que entrenar dos o tres veces por semana es suficiente para obtener resultados significativos, siempre que la rutina esté bien diseñada. De acuerdo con su experiencia, la clave no está en realizar sesiones extenuantes, sino en mantener entrenamientos constantes de entre 30 y 45 minutos.

¿Qué dicen los especialistas sobre los ejercicios que deben hacer los adultos mayores para su salud?

De acuerdo con las recomendaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2020, las personas mayores deberían realizar entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada cada semana para preservar su salud. Además, el organismo aconseja incorporar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana, ya que estos aportan beneficios importantes para mejorar la funcionalidad y disminuir el riesgo de caídas. Seguir esta rutina favorece la conservación de la autonomía y la calidad de vida durante el envejecimiento. Asimismo, permite complementar el entrenamiento con actividades como el pilates, que contribuyen a mejorar la movilidad, el equilibrio y el control corporal, fortaleciendo el organismo sin generar una sobrecarga excesiva en las articulaciones.

¿Qué beneficios trae el realizar los ejercicios por dos o tres días semanales sin asumir tantas rutinas?

Una investigación publicada en 2025 por la Universidad Politécnica de Madrid reveló que los programas tradicionales de entrenamiento de fuerza, practicados dos o tres veces por semana, pueden aumentar hasta en un 46 % la fuerza de extensión de la rodilla. El estudio también encontró que los entrenamientos multicomponentes permitieron incrementar en más de un 13 % la distancia recorrida durante la prueba de caminata de seis minutos, mientras que el entrenamiento por intervalos elevó cerca de un 6 % el consumo máximo de oxígeno. Estos resultados evidencian mejoras físicas significativas y clínicamente comprobables en un periodo relativamente corto. Además, demuestran que es posible recuperar movilidad y autonomía mediante rutinas accesibles y constantes, sin necesidad de someterse a entrenamientos excesivamente exigentes.

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