Cada año, el 6 de agosto ocupa un lugar especial en el calendario cívico del Perú al recordar la Batalla de Junín, uno de los enfrentamientos más trascendentales en el proceso de independencia sudamericana. La fecha, reconocida como feriado nacional, rinde homenaje a quienes participaron en esta victoria histórica que fortaleció el camino hacia la emancipación del país. Con la proximidad de esta conmemoración, muchos trabajadores y estudiantes se preguntan si el viernes 7 de agosto también será considerado día no laborable, lo que permitiría disfrutar de un descanso más prolongado. Si tienes la misma duda, aquí te explicamos qué establece la normativa vigente y cómo queda el calendario para los sectores público y privado.

¿El viernes 7 de agosto será día no laborable?

La respuesta es no. De acuerdo con la normativa vigente, el único descanso establecido para esa semana corresponde al jueves 6 de agosto, fecha en la que se conmemora la Batalla de Junín y que mantiene su condición de feriado nacional. En cambio, el viernes 7 de agosto no ha sido incluido por el Ejecutivo dentro del listado oficial de días no laborables, por lo que las actividades se desarrollarán con normalidad.

Esta disposición está respaldada por el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, publicado el 16 de mayo durante el gobierno de José María Balcázar. El documento fija el calendario de jornadas no laborables para 2026 y únicamente incorporó el lunes 27 de julio como día no laborable obligatorio para las entidades del sector público, con el propósito de generar un fin de semana largo y promover el turismo interno. Fuera de esa fecha, no existe ninguna medida que otorgue el mismo beneficio al viernes 7 de agosto.

¿Cuántos FERIADOS faltan desde agosto hasta diciembre del 2026 en el Perú?

Quedan en total 7 feriados:

Jueves 6 de agosto - Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto - Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre - Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre - Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre - Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre - Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre - Navidad

Feriados nacionales durante el mes de agosto

El octavo mes del año arranca de inmediato con un día de descanso obligatorio. El jueves 6 de agosto se conmemora la Batalla de Junín, una fecha instaurada para recordar el crucial enfrentamiento que antecedió a la independencia definitiva del país.

Semanas más tarde, el domingo 30 de agosto, el calendario marca la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de la policía y de las enfermeras, además de ser la primera santa de América. Aunque este último cae en fin de semana, sigue formando parte del listado oficial de feriados nacionales.