Por Kenyi Peña Andrade

Cada año, el 6 de agosto ocupa un lugar especial en el calendario cívico del Perú al recordar la Batalla de Junín, uno de los enfrentamientos más trascendentales en el proceso de independencia sudamericana. La fecha, reconocida como feriado nacional, rinde homenaje a quienes participaron en esta victoria histórica que fortaleció el camino hacia la emancipación del país. Con la proximidad de esta conmemoración, muchos trabajadores y estudiantes se preguntan si el viernes 7 de agosto también será considerado día no laborable, lo que permitiría disfrutar de un descanso más prolongado. Si tienes la misma duda, aquí te explicamos qué establece la normativa vigente y cómo queda el calendario para los sectores público y privado.