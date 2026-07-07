Reservar un nombre de usuario en WhatsApp es apenas el primer paso para comenzar a usar esta nueva función. Una vez que eliges tu @, la aplicación también te pide decidir quién podrá encontrarte y escribirte utilizando ese nombre de usuario, una configuración de privacidad que puede marcar la diferencia entre mantener un perfil más abierto o tener un mayor control sobre quién inicia conversaciones contigo. La buena noticia es que la app ofrece dos opciones muy sencillas, por lo que puedes escoger la que mejor se adapte a la forma en que utilizas la aplicación.

¿Quién puede contactarte por tu nombre de usuario en WhatsApp?

Después de reservar tu nombre de usuario, WhatsApp permite elegir entre dos configuraciones:

Todos.

Personas que conocen mi clave.

La elección dependerá de si buscas que cualquier persona pueda encontrarte fácilmente o si prefieres añadir una capa extra de privacidad.

Opción 1: Todos

Si seleccionas “Todos”, cualquier persona que conozca tu nombre de usuario podrá encontrarte e iniciar una conversación contigo.

Esta opción resulta recomendable si:

Tienes un negocio.

Atiendes clientes mediante WhatsApp.

Eres creador de contenido.

Quieres que sea sencillo comunicarse contigo.

En estos casos, facilitar que otras personas te encuentren puede ayudarte a recibir consultas o mensajes sin necesidad de compartir tu número telefónico.

Opción 2: Personas que conocen mi clave

Si eliges “Personas que conocen mi clave”, no bastará con que alguien conozca tu nombre de usuario. También deberá tener la clave que genera WhatsApp para poder encontrarte.

Esta alternativa añade una capa adicional de privacidad y ofrece un mayor control sobre quién puede iniciar una conversación contigo.

Es una buena opción si:

Utilizas WhatsApp principalmente para uso personal.

Solo quieres que familiares, amigos o personas específicas puedan escribirte.

Prefieres evitar que cualquier persona que vea tu nombre de usuario pueda contactarte.

La nueva clave de seguridad de WhatsApp añadirá una capa extra de protección para controlar quién puede contactarte. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué ocurre si alguien comparte tu clave?

WhatsApp también contempla esa posibilidad. Si alguien comparte tu clave sin autorización, o si simplemente quieres limitar nuevamente quién puede encontrarte, puedes generar una nueva clave en cualquier momento.

La aplicación recomienda cambiarla si:

Alguien la compartió sin tu permiso.

La publicaste por error.

Deseas volver a controlar quién puede encontrarte mediante tu nombre de usuario.

Al generar una nueva clave, la anterior deja de servir para que otras personas te encuentren.

WhatsApp permite desde hace días reservar nombres de usuario para proteger la privacidad de los usuarios. | Crédito: Captura de pantalla

¿Cómo cambiar esta configuración?

Si después de reservar tu nombre de usuario quieres modificar quién puede contactarte, solo debes seguir estos pasos:

Abre Configuración o Ajustes en WhatsApp. Entra en Cuenta. Toca Nombre de usuario. Ingresa en Contactarme por nombre de usuario. Elige entre Todos o Personas que conocen mi clave, según el nivel de privacidad que prefieras.

Con este ajuste podrás decidir qué tan fácil quieres que otras personas te encuentren mediante tu nombre de usuario, manteniendo el control sobre quién puede iniciar conversaciones contigo en WhatsApp.

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