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En esta foto tomada el 5 de mayo de 2026, el especialista científico sénior Kwaku Dad Abu Bonsrah aplica nutrientes con una pipeta a neuronas en chips de microelectrodos (MEA) en el laboratorio de nivel de contención física 2 (PC2) de Cortical Labs en Melbourne. Investigadores australianos han entrenado células cerebrales cultivadas en laboratorio en un chip de silicio para jugar al videojuego de disparos de los noventa "Doom" y afirman que apenas están empezando a descubrir el potencial de estas neuronas. (Foto de William WEST / AFP) /
En esta foto tomada el 5 de mayo de 2026, el especialista científico sénior Kwaku Dad Abu Bonsrah aplica nutrientes con una pipeta a neuronas en chips de microelectrodos (MEA) en el laboratorio de nivel de contención física 2 (PC2) de Cortical Labs en Melbourne. Investigadores australianos han entrenado células cerebrales cultivadas en laboratorio en un chip de silicio para jugar al videojuego de disparos de los noventa "Doom" y afirman que apenas están empezando a descubrir el potencial de estas neuronas. (Foto de William WEST / AFP) /
/ WILLIAM WEST
Por Agencia AFP

Investigadores australianos han logrado que neuronas humanas cultivadas en laboratorio e integradas en un chip de silicio aprendan a jugar a ‘Doom’, una muestra del potencial de estas “computadoras biológicos”.

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