La selección peruana ya se prepara para afrontar sus próximos duelos amistosos por la fecha FIFA ante Haití y España, dos combinados que afrontarán el Mundial 2026.

Oliver Sonne conforma la lista de convocados que ya está bajo las órdenes de Mano Menezes y se pronunció sobre los amistosos de ‘La Bicolor’ y los objetivos inmediatos.

“Queremos ganar. Sabemos que son amistosos, pero podemos usar estos dos partidos para mejorar nuestro nivel dentro de la cancha y conseguir buenos resultados”, mencionó.

Asimismo, el futbolista de Sparta Praga confía en el buen desempeño del equipo a pesar de que en los últimos meses los resultados no han estado de nuestro lado.

“Sabemos que no hemos ganado muchos partidos este año ni el anterior, pero creo que esta es una buena oportunidad. Primero ante Haití para mostrar algunas cosas que hemos trabajado y luego frente a España. Son partidos difíciles, pero tenemos fe y buenas oportunidades para ganar”, agregó.

El duelo de Perú ante España es quizá uno de los más esperados por la hinchada. Los ibéricos son firmes candidatos a consagrarse en la Copa del Mundo.

“Es un partido complicado y sabemos que tienen jugadores de gran nivel. Debemos respetarlos, pero también sabemos que tenemos condiciones para enfrentarlos y ojalá poder ganar”, reveló Sonne.

“Tenemos muchos jugadores jóvenes con hambre de crecer, aprender y mejorar. Creo que ese es un factor muy importante para el futuro de la selección. El profesor quiere un grupo que juegue con confianza, alegría y libertad dentro de la cancha”, finalizó.