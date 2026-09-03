Erick Noriega encabeza el ranking de los futbolistas peruanos con mayor valor de mercado, de acuerdo con la información difundida en una gráfica de Deporte Libre y Transfermarkt.

El defensor de Gremio aparece en el primer lugar con una cotización de 5 millones de euros, mientras que el segundo puesto corresponde al joven Felipe Chávez, con un valor de 4 millones de euros.

La lista también incluye a jugadores con experiencia internacional como Oliver Sonne, Marcos López y Renato Tapia, además de futbolistas que militan en la Liga 1.

Erick Noriega es el peruano más valioso

Con 24 años, Erick Noriega ocupa el primer lugar del ranking con un valor de mercado de 5 millones de euros.

El futbolista se encuentra por delante de Felipe Chávez, quien a sus 19 años registra una cotización de 4 millones de euros.

El podio lo completa Oliver Sonne, de 25 años, también con un valor estimado de 4 millones de euros.

Erick Noriega. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

Los 10 peruanos con mayor valor de mercado

1. Erick Noriega — 24 años — 5 millones de euros

2. Felipe Chávez — 19 años — 4 millones de euros

3. Oliver Sonne — 25 años — 4 millones de euros

4. Marcos López — 26 años — 4 millones de euros

5. Fabio Gruber — 23 años — 3 millones de euros

6. Kenji Cabrera — 23 años — 1,6 millones de euros

7. Piero Quispe — 25 años — 1,6 millones de euros

8. Jairo Concha — 27 años — 1,5 millones de euros

9. Renato Tapia — 31 años — 1,5 millones de euros

10. Renzo Garcés — 30 años — 1,3 millones de euros

Felipe Chávez y Kenji Cabrera destacan entre los jóvenes

Uno de los aspectos que llama la atención del ranking es la presencia de futbolistas jóvenes en posiciones importantes.

Felipe Chávez, con apenas 19 años, aparece segundo con una valoración de 4 millones de euros, mientras que Fabio Gruber, de 23 años, ocupa el quinto puesto con 3 millones.

También figura Kenji Cabrera, de 23 años, con un valor de mercado de 1,6 millones de euros.

Felipe Chávez esperó su debut: Magdeburgo venció 2-0 a Kiel por la segunda división alemana

Estos nombres representan parte de la nueva generación de futbolistas peruanos que busca consolidarse en el fútbol internacional.

Piero Quispe aparece entre los 10 primeros

El mediocampista Piero Quispe también forma parte del listado. Con 25 años, aparece en el séptimo lugar con un valor de mercado de 1,6 millones de euros.

El futbolista comparte esa valoración con Kenji Cabrera y se mantiene por delante de Jairo Concha, Renato Tapia y Renzo Garcés.

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