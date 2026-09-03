Erick Noriega y Oliver Sonne se entrenan al mando de Mano Menezes. (Foto: FPF)
Erick Noriega y Oliver Sonne se entrenan al mando de Mano Menezes. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Erick Noriega encabeza el ranking de los futbolistas peruanos con mayor valor de mercado, de acuerdo con la información difundida en una gráfica de Deporte Libre y Transfermarkt.

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