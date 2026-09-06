Alianza Lima empató 1 a 1 con Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1, y Pablo Guede, entrenador del conjunto ‘íntimo’, no se mostró del todo conforme con el resultado.

“Por cómo se dieron las cosas en el partido, pienso que merecimos ganar. Lo buscamos hasta el último minuto, pero estamos en ese momento en el fútbol en donde te llegan una y te convierten. En cambio, nosotros llegamos varias, pero nos está costando anotar”, indicó.

Asimismo, hizo hincapié en la unidad del equipo. “Este grupo no va a decaer, este equipo va a seguir peleando y, propio de ello, fuimos al ataque en el segundo tiempo como correspondía”.

Alianza Lima, con este resultado, quedó en la séptima posición con trece puntos.

“Fue un partido que merecimos ganar, lo fuimos a buscar siempre y tuvimos varias para meterla. Ellos se plantaron bien, tuvieron una sola contra que salvó ‘Ale (Duarte) y después todo fue nuestro”, señaló Guede.