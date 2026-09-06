Pablo Guede. (Foto: GEC)
Pablo Guede. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Alianza Lima empató 1 a 1 con Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1, y Pablo Guede, entrenador del conjunto ‘íntimo’, no se mostró del todo conforme con el resultado.

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