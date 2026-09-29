Perú vs. México EN VIVO
Falta peligrosa a favor de México en los minutos finales.
El árbitro agrega 2 minutos más de juego.
Falta de Mora en contra de Pineda y tiro libre a favor de México.
Violante remata desde fuera del área y el balón es controlado por Gallese sin problemas.
Pineda remata desde fuera del área y el balón se va desviado.
Piero Magallanes despeja el balón ante el avance de Chávez y tiro de esquina a favor de México.
Tiro de esquina a favor de Perú que va en busca del segundo.
Jairo Vélez es amonestado.
¡GOOOOOL PERUANO!
Jairo Vélez marca el 1-0 a favor de la selección nacional versus México.
Finalmente, no sancionan penal.
El VAR revisa un posible penal a favor de México.
Tiro de esquina a favor de México.
Tiro de esquina a favor de Perú.
Falta de Ugarriza en contra de García y tiro libre a favor de México.
Falta en contra de Magallanes y tiro libre a favor de Perú.
Falta en contra de Renzo Garcés y tiro libre a favor de Perú.
Marcos López es el primer amonestado en Perú.
Falta de López en contra de Violante y tiro libre a favor de México.
El primer ataque de Perú se dio por el lado izquierdo, luego de un gran cambio de juego de Noriega, quien encontró a Vélez, que descargó con Yotún, el voalnte metió un centro peligroso al área y el arquero despejó el peligro de área mexicana.
México controla el balón en estos primeros minutos.
¡INICIA EL PARTIDO EN NUEVA JERSEY!
México entona su himno nacional.
Perú entona su himno nacional.
Ambos planteles terminaron el calentamiento previo y se encuentran en los vestuarios.
México y Perú calientan dentro del terreno de juego.
Alineación de México: García, Márquez, Guzmán, López, Chávez, García, Fidalgo, Vargas, Pineda, Violante y Berterame.
Finalmente, los encargados del ataque nacional serían: Jairo Vélez, Piero Magallanes y Adrián Ugarriza. En la banca esperando su oportunidad estaría Álex Valera, de buen presente en Universitario de Deportes, que es la primera alternativa para reemplazar al ‘Bambino’.
La selección peruana formará con Pedro Gallese en el arco. La saga defensiva estará conformada por Marcos Huamán, Renzo Garcés, Erick Noriega y Marcos López. Más adelante, la volante integrada por Wilder Cartagena, Oslimg Mora y Yoshimar Yotún.
En el esquema táctico de la escuadra azteca, Orbelín Pineda se ubica como la pieza determinante en tres cuartos de cancha, aportando movilidad y generación de juego en el ataque. Una anotación del mediocampista en cualquier momento del enfrentamiento paga 2.70.
Por su parte, el seleccionado mexicano llega a este choque con un balance de cinco victorias, un empate y una derrota, luego de empatar en su último amistoso 1-1 ante Colombia. Según los datos de Betano, la victoria de México registra una probabilidad del 64% con una cuota de 1.53, mientras que la paridad se cotiza en 4.20.
Para este cotejo, Gianluca Lapadula apunta a ser referente del área, gracias a su presencia física y juego directo ante los centrales rivales. Un gol del delantero en cualquier momento de la contienda cotiza en 4.25.
La Bicolor llega a esta jornada tras la derrota ante Estados Unidos (4-1), el último fin de semana. Con este resultado acumula dos victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos partidos este 2026. En Betano, el triunfo del conjunto peruano cuenta con una probabilidad del 13% y ofrece una cuota de 7.30.
La selección peruana Llega golpeada tras sufrir una dura derrota de 4-1 ante Estados Unidos en su presentación anterior, buscando corregir el rumbo bajo el mando del estratega Mano Menezes.
El encuentro está programado para el martes 29 de septiembre y se jugará a las 20:00 hora de Perú y 19:00 de México.
¿Dónde ver Perú vs. México ONLINE por partido amistoso?
El partido entre Perú vs. México por amistoso FIFA, lo pasan por streaming online en Movistar TV App, América TV GO y TUDN App.
¿En qué canales TV transmiten Perú vs. México EN VIVO por partido amistoso?
El partido de Perú vs. México por amistoso FIFA será transmitido a través de América TV, Movistar Deportes y ATV en Perú mediante señal abierta, cable y streaming. En México, el partido va a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes y Televisa.
¿A qué hora juega Perú vs. México HOY por partido amistoso?
El partido de Perú vs. México por amistoso FIFA empieza a las 8:00 PM de Perú y 7:00 PM de México este martes 29 de septiembre del 2026 en el Sports Illustrated Stadium en Nueva Jersey.
Los dirigidos por Mano Menezes llegan en un momento complicado, luego de caer goleados 4-1 ante USA en su último amistoso, esperan levantar cabeza ante la selección mexicana.
La selección peruana enfrentará a México este martes 29 de septiembre del 2026 por partido amistoso FIFA en el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Perú y México desde Nueva Jersey por amistoso FIFA.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Perú vence 1-0 a México con gol de Jairo Vélez.