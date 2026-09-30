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Resumen

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Perú vs. México se enfrentaron en amistoso internacional. (Foto: Getty Images)
Perú vs. México se enfrentaron en amistoso internacional. (Foto: Getty Images)
Por Fernanda Huapaya

La selección peruana empató 1-1 con México en su último amistoso disputado en Nueva Jersey y dejó buenas sensaciones tras el partido. Podría decirse que hizo su mejor presentación desde que empezó la era de Mano Menezes ya hace nueve meses atrás. Y cabe reflexionar sobre tres apuntes que me parecen fundamentales de resaltar.

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