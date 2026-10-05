Perú enfrenta a Colombia en el NU Stadium de Miami amistoso internacional 2026. El partido se jugará este martes 6 de octubre del 2026 a partir de las 6:45 PM en horario local. La selección dirigida de Mano Menezes disputará su último amistoso en Estados Unidos, tras caer ante Canadá y USA, y un amargo empate ante México. Por otro lado, Colombia llega de caer ante Paraguay y espera despedir su gira con una victoria. ¿Qué canales pasan el partido de Perú vs. Colombia HOY por TV ONLINE? América TV, ATV y Movistar Deportes transmiten el partido de Perú vs. Colombia por señal abierta, cable y streaming.

Conoce los canales TV que transmite el partido entre Perú vs. Colombia EN VIVO, este martes 6 de octubre por amistoso 2026 desde Miami.

¿Qué canales TV transmiten Perú vs. Colombia EN VIVO por partido amistoso?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Perú vs. Colombia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 6 de octubre del 2026.

Para Perú, el partido de Perú vs. Colombia será transmitido a través de América TV, ATV y Movistar Deportes por señal abierta, cable y streaming. Mientras que en Colombia, el partido va por Gol Caracol y RCN.

El partido de Perú vs. Colombia será transmitido por DirecTV y DGO para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de Fanatiz y Triller TV+.

¿Dónde ver Perú vs. Colombia ONLINE y GRATIS por partido amistoso?

El partido entre Perú vs. Colombia por amistoso FIFA lo podrás ver online por streaming a través de América TV Go y Movistar TV App en Perú, y por DGO en Latinoamérica.

¿A qué hora juega Perú vs. Colombia HOY por partido amistoso?

El partido entre Perú vs. Colombia empieza a las 6:45 PM (hora peruana y colombiana) en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 5:45 PM

: 5:45 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 6:45 PM

6:45 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:45 PM

7:45 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:45 PM

8:45 PM Hora en España: 1:45 AM

¿En qué canal ver partido de Perú vs. Colombia, en Perú?

En Perú, el partido de Perú vs. Colombia por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por América TV, Movistar Deportes y ATV, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de América TV GO y Movistar TV App.

América TV

Movistar Deportes

ATV

América TV GO

Movistar TV App

¿En qué canal ver partido de Perú vs. Colombia, en Colombia?

En Colombia, el partido de Perú vs. Colombia por amistoso FIFA se transmitirá EN VIVO por Gol Caracol y RCN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Caracol Play.

Gol Caracol

Caracol Play

RCN