La derrota de la selección peruana Sub 20 por 9-0 frente a Brasil encendió las alarmas alrededor de la Bicolor. Tras el segundo amistoso disputado en territorio brasileño, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se refirió al escandoloso resultado y explicó qué aspectos deben evaluarse después de esta caída.

A través de su cuenta de X, el directivo recordó que los encuentros de preparación permiten observar el funcionamiento del equipo en diferentes escenarios. “Los amistosos son para probar sistemas, carácter de jugadores, comportamientos cuando usan la sagrada bicolor. En ese sentido, siempre estaremos expuestos a buenos o malos resultados”, escribió.

Ferrari también indicó que el comando técnico tendrá que revisar lo ocurrido durante los dos compromisos frente a la ‘Canarinha’. “La Sub-20 hoy es para analizar más a fondo, fueron dos juegos en Brasil. Sacaremos conclusiones”, añadió en su publicación.

Los amistosos son para probar sistemas, carácter de jugadores, comportamientos cuando usan la sagrada bicolor, en ese sentido, siempre estaremos expuestos a buenos o malos resultados, la sub 20 hoy es para analizar más a fondo, fueron 2 juegos en Brasil, sacaremos conclusiones. — Jean Ferrari (@jferrari5) November 17, 2026

El segundo enfrentamiento terminó con una diferencia abultada en el marcador. Perú recibió nueve goles en el Estadio Olímpico de Pará, en Belém, después de haber perdido 2-0 ante el mismo rival el viernes 13 de noviembre. Así, la delegación nacional cerró su gira por Brasil con dos derrotas.

Estos encuentros forman parte del proceso de preparación para el Sudamericano Sub-20 de 2027, que se desarrollará en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero. El torneo reunirá a las 10 selecciones de la región y será una de las principales pruebas para el equipo peruano.

El certamen otorgará cuatro plazas para el Mundial Sub-20 de 2027, que organizarán Azerbaiyán y Uzbekistán. Por ello, la evaluación de lo sucedido en Brasil será importante para corregir errores y definir los próximos pasos del trabajo de la selección juvenil.

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