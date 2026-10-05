Perú y Colombia se enfrentan este martes 6 de octubre en un partido amistoso en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. La ‘Bicolor’ llega en un momento complicado, luego de caer 2-0 ante Canadá en Montreal, anteriormente, empató 1-1 con México y cayó goleado 4-1 ante Estados Unidos, dejando dudas en el proceso de Mano Menezes. Por otro lado, Colombia empató con la selección mexicana 1-1 en el primer amistoso internacional y cayó por la mínima diferencia ante Paraguay. ¿A qué hora juega Perú vs. Colombia HOY? Entérate todos los detalles del inicio del partido aquí.

Conoce los horarios del partido entre Perú vs. Colombia hoy, martes 6 de octubre por partido amistoso desde el NU Stadium de Miami, Estados Unidos.

¿A qué hora juega Perú vs. Colombia HOY por partido amistoso?

El partido de Perú vs. Colombia se jugará este martes 6 de octubre de 2026 a las 6:45 PM (hora peruana y colombiana) en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 5:45 PM

: 5:45 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 6:45 PM

6:45 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:45 PM

7:45 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:45 PM

8:45 PM Hora en España: 1:45 AM

¿En qué canales TV transmiten Perú vs. Colombia EN VIVO por partido amistoso?

El partido de Perú vs. Colombia por amistoso FIFA será transmitido a través de América TV, Movistar Deportes y ATV en Perú mediante señal abierta, cable y streaming. En Colombia, el partido va a través de Gol Caracol, RCN, Caracol TV y Caracol Play.

¿Dónde ver Perú vs. Colombia ONLINE por partido amistoso?

El partido entre Perú vs. Colombia por amistoso FIFA, lo pasan por streaming online en Movistar TV App, América TV GO y Caracol Play.

Hora y canal TV para ver Perú vs. Colombia ONLINE por partido amistoso

Fecha : martes 6 de octubre del 2026.

: martes 6 de octubre del 2026. Partido : Perú vs. Colombia

: Perú vs. Colombia Horario : 6:45 PM hora de Perú / 6:45 PM hora de Colombia

: 6:45 PM hora de Perú / 6:45 PM hora de Colombia Canal : América TV, ATV, Movistar Deportes, Gol Caracol, RCN, Caracol TV y América TV GO.

: América TV, ATV, Movistar Deportes, Gol Caracol, RCN, Caracol TV y América TV GO. Estadio: NU Stadium de Miami, Estados Unidos.