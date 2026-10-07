Néstor Lorenzo puso sobre la mesa uno de los principales desafíos que enfrenta la selección peruana tras el amistoso que Colombia ganó 2-0 en Miami. El técnico del conjunto ‘cafetero’ habló sobre el proceso de renovación de la Bicolor y consideró que todavía existe poco recambio para afrontar una nueva etapa.

El entrenador argentino reveló que conversó con Mano Menezes sobre la situación de Perú y destacó el trabajo que viene realizando el brasileño. “Hablé con Menezes y creo que él ha ordenado al equipo. Lo vimos en los partidos previos y creo que el recambio es poco”, expresó el entrenador.

Para Lorenzo, la renovación no puede limitarse a buscar nuevos jugadores para la selección mayor; al contario, el cambio debe comenzar desde las divisiones menores y puso como ejemplo el trabajo que Colombia viene realizando en sus categorías juveniles. “Tiene que venir desde abajo y es lo que propusimos nosotros acá”, explicó.

El técnico ‘cafetero’ fue más específico al referirse a la importancia de las selecciones juveniles para sostener un proceso a largo plazo. “No podía pasar un Mundial sin que esté una Sub 15, una Sub 17, una Sub 20 participando. Eso es lo que construye el futuro”, afirmó.

Finalmente, Lorenzo remarcó que los resultados de una renovación pueden tardar varios años, pero insistió en que el trabajo debe comenzar cuanto antes. “El proceso formativo es sumamente importante. Sino es en cuatro, en seis o en ocho años. Pero hay que empezar a trabajar bien ahí y seguir el ejemplo de otros países”, sentenció.

SOBRE EL AUTOR