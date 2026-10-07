Néstor Lorenzo sobre el proceso de recambio generacional de Perú “Tiene poco, debe venir desde abajo”. (Foto: FPF)
Néstor Lorenzo sobre el proceso de recambio generacional de Perú “Tiene poco, debe venir desde abajo”. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Néstor Lorenzo puso sobre la mesa uno de los principales desafíos que enfrenta la selección peruana tras el amistoso que Colombia ganó 2-0 en Miami. El técnico del conjunto ‘cafetero’ habló sobre el proceso de renovación de la Bicolor y consideró que todavía existe poco recambio para afrontar una nueva etapa.

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