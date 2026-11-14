Mano Menezes lleva dos triunfos con la selección peruana en nueve amistosos dirigidos. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Mano Menezes lleva dos triunfos con la selección peruana en nueve amistosos dirigidos. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

La victoria ante Bolivia en Matute devolvió algo de tranquilidad a una selección peruana que necesitaba reencontrarse con el triunfo. Sin embargo, para Mano Menezes, el 2-0 del viernes no representa más que un paso dentro de un proceso que todavía tiene mucho camino por recorrer. El entrenador brasileño reconoció que el equipo debe mejorar, especialmente en el manejo de la posesión, y aprovechó su primera conferencia tras jugar en Lima para enviarle un mensaje al hincha: “El hincha que tenga un poco de calma. El trabajo va a ser conducido con seriedad, con transparencia como tiene que ser”.

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