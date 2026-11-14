La victoria ante Bolivia en Matute devolvió algo de tranquilidad a una selección peruana que necesitaba reencontrarse con el triunfo. Sin embargo, para Mano Menezes, el 2-0 del viernes no representa más que un paso dentro de un proceso que todavía tiene mucho camino por recorrer. El entrenador brasileño reconoció que el equipo debe mejorar, especialmente en el manejo de la posesión, y aprovechó su primera conferencia tras jugar en Lima para enviarle un mensaje al hincha: “El hincha que tenga un poco de calma. El trabajo va a ser conducido con seriedad, con transparencia como tiene que ser”.

Menezes entiende que los resultados son importantes, pero considera que la renovación de la Bicolor necesita algo más que victorias. Su principal satisfacción, explicó, está en descubrir futbolistas que puedan incorporarse a la selección en cada convocatoria.

“Estoy muy satisfecho si hasta diciembre conseguimos encontrar seis, siete u ocho nuevos jugadores para estar en la selección. Estaré muy feliz con el proceso, con esta primera parte”, señaló. Una apuesta que busca ampliar las alternativas de un equipo que terminó las Eliminatorias con evidentes problemas para encontrar nuevas figuras.

En esa línea, el técnico pidió evitar las comparaciones entre los futbolistas que comienzan a tener oportunidades y aquellos que construyeron una trayectoria importante con la camiseta nacional. “Es muy común cometer el error de comparar a los jugadores que están llegando con aquellos que están saliendo. Ese es un error muy grave”, sostuvo. Para el brasileño, los nuevos convocados necesitan minutos y tiempo para ganarse un lugar. La primera etapa de su proyecto concluirá el 9 de diciembre, después del amistoso ante Panamá, una última oportunidad para seguir observando futbolistas del medio local.

También explicó por qué Francesco Andrealli y Luis Iberico no tuvieron minutos ante Bolivia. Ambos estuvieron en la convocatoria, pero el entrenador aseguró que quedó conforme con lo que observó durante los entrenamientos. Incluso, dejó abierta la posibilidad de que continúen siendo considerados en futuras nóminas. “Estoy conforme con lo que vi de ambos jugadores; probablemente formarán parte de las próximas convocatorias”, manifestó. Así, la ausencia del joven italo-peruano en el partido no significa que haya perdido terreno en la consideración del comando técnico.

El siguiente paso apunta a marzo de 2027. Menezes adelantó que Perú tiene previsto devolverle la visita a Bolivia en la segunda fecha de amistosos, mientras que la primera serviría para realizar una preparación en Cusco y evaluar la respuesta de los futbolistas a la altura. Aunque todavía no está confirmado al ciento por ciento, el plan contempla reunir anticipadamente a los jugadores del torneo local para trabajar en la aclimatación. Mientras tanto, el brasileño sabe que la confianza de la tribuna no se recupera con un solo resultado. “La confianza no se decreta, la confianza se conquista”, resumió. Su desafío es convertir esa frase en una realidad.

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