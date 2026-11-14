Maxloren Castro aprovechó su oportunidad con la camiseta de la selección peruana y convirtió el gol que selló la victoria 2-0 frente a Bolivia. Tras el encuentro, el atacante destacó el valor de ese tanto para su crecimiento profesional y dejó en claro que busca seguir siendo considerado en la Bicolor.

“Este gol que hice es muy importante para que me vean de afuera, para poder tener ahí una oportunidad y seguir adelante”, expresó el futbolista, quien ingresó en el segundo tiempo y le dio otra dinámica al juego ofensivo de la selección nacional.

El delantero también se refirió al respaldo que recibió el equipo en Lima. Para Castro, conseguir resultados en condición de local es fundamental para fortalecer la relación con los hinchas y demostrar que Perú puede hacerse fuerte ante su público. “Siempre es importante ganar en casa y demostrar que nosotros somos fuertes de acá”, señaló.

“Este gol que hice es muy importante para que ME VEAN DE AFUERA. Este triunfo es importante para llegar bien a las Eliminatorias y llegar en otro nivel” Maxloren Castro, jugador de la Selección Peruana 📹 @JaxLatinMedia https://t.co/661V2xMnew — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 14, 2026

Además, el atacante pidió asumir los compromisos de la selección con la máxima exigencia, incluso cuando se trate de encuentros de preparación. “Los partidos que tenemos nosotros ya no son amistosos. Creo que es muy importante para llegar bien a las Eliminatorias y llegar a otro nivel”, afirmó.

Con ello, Maxloren empieza a mostrarse ante los ojos del técnico Mano Menezes y pide una chance para continuar siendo considerado en las futuras convocatorias. El atacante de Sporting Cristal pasa un buen momento y ahora quiere ganarse la total confianza del entrenador de la Bicolor.

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