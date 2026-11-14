Maxloren Castro tras marcar su primer gol con Perú: “Es muy importante para que me vean de afuera”. (Foto: FPF)
Maxloren Castro tras marcar su primer gol con Perú: “Es muy importante para que me vean de afuera”. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Maxloren Castro aprovechó su oportunidad con la camiseta de la selección peruana y convirtió el gol que selló la victoria 2-0 frente a Bolivia. Tras el encuentro, el atacante destacó el valor de ese tanto para su crecimiento profesional y dejó en claro que busca seguir siendo considerado en la Bicolor.

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