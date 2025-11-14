El Osiptel informó que impuso multas a las empresas operadores de celulares por la venta ambulatoria de chips. (Foto: Archivo GEC)
Redacción EC
Redacción EC

El informó que impuso multas por más de S/184 millones a las principales empresas operadoras del Perú por la y el incumplimiento de medidas vinculadas al Registro Nacional de Equipos Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Entre el 2020 y octubre de 2025, las multas firmes impuestas tras casi 25 procesos de fiscalización a Movistar, Entel, Bitel y Claro por realizar venta ambulatoria de chips suman 24 993 UIT, equivalentes a S/125.10 millones.

En tanto, por incumplimientos relacionados con el Renteseg, las sanciones firmes a estos cuatro operadores alcanzan 11.895 UIT, que representan S/59.15 millones.

Adicionalmente, se viene fiscalizando la contratación en puntos de venta y en modalidades ambulatorias, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y prevenir prácticas que contravengan la normativa del Renteseg.

Durante el actual estado de emergencia, el regulador realizó más de diez nuevas acciones de fiscalización sobre estas materias, compartiendo información clave con la Policía Nacional (PNP) y el Ministerio Público en el marco de sus investigaciones.

Asimismo, se han propuesto seis mejoras normativas al Ejecutivo para fortalecer la eficacia de las herramientas de fiscalización.

En los próximos días el Osiptel capacitará a fiscalizadores municipales de todos los distritos de Lima sobre las normativas vinculada a procesos de contratación de servicios móviles, con el objetivo de reforzar las acciones conjuntas frente a esta problemática.

La finalidad es potenciar la competencia de los gobiernos locales de planificar y controlar el comercio ambulatorio, incluida la venta callejera de chips.

