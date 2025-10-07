Por tercer año consecutivo, los teléfonos inteligentes siguen ganando presencia en las familias del país y superando al televisor como el dispositivo más presente en los hogares. Según la reciente Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), al cierre de 2024, el 94,8 % de los hogares peruanos ya cuenta con un smartphone.

Este dato significa que más de 10 millones de familias tienen en sus manos un teléfono inteligente capaz de conectarlos para realizar distintas actividades.

El estudio de Osiptel también reveló el avance en las zonas rurales. En 2019, solo el 44,1 % de los hogares rurales tenía un smartphone. Al cierre de 2024, esa cifra se disparó al 84,8 %, demostrando que la conectividad avanza.

En Lima Metropolitana, la tenencia alcanzó niveles casi totales, con un 99 % de hogares con un smartphone. En otras zonas urbanas del país, el 95,5 % de las familias ya los tiene como parte esencial de su vida diaria.

Aunque todavía hay diferencias por nivel socioeconómico, la brecha se va acortando. El mayor crecimiento en los últimos cinco años se dio en el sector DE, donde la posesión pasó del 51,1 % en 2019 al 72,6 % en 2024. Por su parte, los sectores AB y C siguen liderando con el 91,6 % y 86,2 %, respectivamente.

El grupo de personas mayores de 51 años mostró un salto significativo del 45,3 % en 2019 al 66,9% en 2024. No obstante, los que más tienen un smartphone, al 2024, son las personas de 30 a 35 años (con más del 94 % de posesión).

En lo que respecta al género, se observó un mayor progreso en la posesión de teléfonos inteligentes entre las mujeres, con un aumento del 61,6 % en 2019 a 77,1 % en 2024; no obstante, la tenencia de estos equipos entre los hombres sigue siendo ligeramente mayor al alcanzar el 78,4% del total al cierre de 2024.

Otros equipamientos TIC

El informe también señaló que la tenencia de laptops también va en aumento. De acuerdo con Erestel, en 2019 el 23,4 % de las familias contaba con una, y en 2024 la cifra alcanza el 63,3 %, es decir, casi se triplica. Del mismo modo, la adquisición de computadoras de escritorio pasó de 36,9% en 2019 a 52,3 % en 2024.