Al cierre del primer semestre del 2025, el mercado móvil en el Perú alcanzó la cifra histórica de 43,7 millones de líneas móviles activas, lo que representó un incremento de alrededor de un millón de líneas respecto al total registrado en diciembre de 2024 (42,7 millones), informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

De acuerdo a la información reportada por las empresas operadoras y publicada en Punku, portal de la información estadística del sector telecomunicaciones, en los últimos diez años, el número de líneas móviles con renta mensual (pospago y control), prácticamente se duplicó al pasar de 10,9 millones, en 2015, a aproximadamente 20 millones, a junio de 2025.

En tanto, en el mismo periodo, el número de líneas móviles de la modalidad prepago se mantuvo estable (23 millones, aproximadamente). “La expansión del mercado móvil obedece, en parte, a un adecuado marco regulatorio impulsado por el OSIPTEL que ha permitido mantener condiciones de competencia en el mercado, estimulando el crecimiento del sector”, subrayó el presidente ejecutivo del ente regulador, Jesús Guillén Marroquín.

En ese sentido, destacó que mecanismos como la portabilidad numérica, la compartición de infraestructura, la presencia de operadores móviles virtuales, el desbloqueo de equipos móviles, el estímulo al cambio tecnológico, entre otros, así como la inversión privada y el crecimiento de la demanda de telecomunicaciones han sido claves para la continua expansión del servicio móvil en el país.

Precisamente, esta dinámica competitiva, ha convertido a Perú en uno de los países con menores precios en la prestación de servicios móviles a nivel de toda América Latina, teniendo el cuarto menor precio de la región en la canasta de alto consumo (voz y datos).

Al cierre del segundo trimestre de 2025, Claro reportó 12,99 millones de líneas móviles, lo que representó el 29,71 % de participación de mercado, que lo mantiene en el primer lugar de participación en el mercado, mientras que Movistar obtuvo el 24,58 % con 10,74 millones de líneas móviles.

El mayor crecimiento correspondió a Bitel, que pasó de tener el 18,83 % de la participación, en junio de 2024, al 23,19 % (10,14 millones de líneas móviles), en junio de este año. De esta manera, Bitel desplazó de la tercera posición a nivel de participación de mercado, por primera vez, a Entel, que registra el 22,13 % de participación (9,67 millones).