El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones instó a los usuarios de telefonía móvil a verificar periódicamente las líneas registradas a su nombre, ya que permitirá detectar aquellas que no hayan sido contratadas y prevenir posibles casos de suplantación de identidad o uso indebido de sus datos personales. En ese sentido, con el objetivo de prevenir estos casos, OSIPTEL ha puesto a disposición de la ciudadanía una importante plataforma, que permite verificar, de manera sencilla y en simples pasos, las líneas telefónicas registradas a nombre de una persona utilizando su Documento Nacional de Identidad (DNI). En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO CONOCER CUÁNTAS LÍNEAS MÓVILES TENGO CON DNI?

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones informó que habilitó la plataforma “Checa tus líneas” (LINK), que permite conocer las líneas móviles registradas a nombre de una persona utilizando su DNI u otro documento de identidad. Tras realizar la consulta, inmediatamente aparecerán los números telefónicos registrados al titular, así como conocer la modalidad de contrato y el operador correspondiente. Asimismo, OSIPTEL indicó que, en caso de detectar una línea no reconocida, el usuario puede reportarla mediante el botón “No reconozco una o más líneas” para iniciar el proceso correspondiente. Para ello, se requiere tener instalada la aplicación ID Perú y se recomienda realizar el trámite desde una computadora o laptop.

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¿QUÉ EMPRESA OPERADORA PERDIÓ MÁS CLIENTES EN 2025, SEGÚN OSIPTEL?

A través de un ranking que mide el desempeño de las principales empresas de telefonía del país, disponible en el Portal de Información de Usuarios, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó que estas compañías tuvieron una deserción de 12 867 991 usuarios, equivalente a 4,27 % a nivel nacional en 2025. Este resultado se ubicó por debajo del límite máximo esperado de 5 %, correspondiente a aquellos que acudieron a un centro o punto de atención, pero se retiraron antes de iniciar su trámite. Sin embargo, el operador que mostró un mejor desempeño fue Bitel con una tasa de deserción de 0,85 %, seguido de Claro con 3,78 % y Movistar con 4,07 %, mientras que Entel presentó un nivel de 11,91 %.

Asimismo, en cuanto al tiempo de espera en el canal presencial, solo el 5,53 % de las atenciones supera los 15 minutos, cifra que se mantiene muy por debajo del límite máximo de 20 %. Este indicador considera el lapso desde la entrega de la constancia de arribo hasta la atención en ventanilla de la empresa telefónica. Por otro lado, en relación al canal presencial, las principales dificultades se concentran en la atención telefónica. Es decir, el 22 % de las llamadas tarda más de 20 segundos en ser derivado a un asesor humano, superando el límite de 15 %. Esta situación afecta principalmente a Bitel (43,80 %), Entel (18,52 %) y Movistar (18,07 %), por su parte, Claro (13,64 %) se mantiene dentro del rango aceptado, conforme comparte La República.