El bloqueso se realizará en tres fechas. Revisa si tu teléfono está en la lista. (Foto: Difusíón)
El bloqueso se realizará en tres fechas. Revisa si tu teléfono está en la lista. (Foto: Difusíón)
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Uno de los problemas de la seguridad ciudadana está en los dispositivos móviles, los teléfonos celulares, y este mes el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) bloqueará un total de 300 mil equipos.

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