Uno de los problemas de la seguridad ciudadana está en los dispositivos móviles, los teléfonos celulares, y este mes el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) bloqueará un total de 300 mil equipos.

Estos teléfonos no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), o están vinculados a personas que anteriormente usaron celulares con IMEI alterado.

El bloque comenzó este martes 15 de setiembre. Según detalla el organismo, se realizará en tres etapas y se iniciará con el bloqueo de los primeros 100 000 celulares.

Cada una de las etapas tendrá la misma cantidad de teléfonos bloqueados. Las siguientes fechas serán el 22 y 29 de setiembre.

Osiptel recalcó que la medida busca combatir el comercio ilegal de equipos móviles. Con esta nueva medida se estarían bloqueando más de 2.7 millones de celulares entre enero y setiembre de 2026, y 5.3 millones desde abril de 2025.

Así puedes revisar tu teléfono

Para realizar el bloqueo, el sistema Renteseg envía a las empresas operadoras la orden de bloqueo de estos equipos, que están vinculados con personas reincidentes en el uso de celulares con IMEI alterados.

Luego de recibida la comunicación, las empresas operadoras tienen un plazo de dos días hábiles para informar a sus abonados a través de mensajes de texto (SMS) que el bloqueo se ejecutará como máximo dentro de ese mismo periodo. Y, en caso los usuarios no estén de acuerdo con el bloqueo, deben tramitar el registro de su equipo.

Si el equipo fue adquirido en el país, los usuarios deberán exigir a la empresa que les vendió el dispositivo que lo registre en la lista blanca del Renteseg. Para el caso de los celulares adquiridos en el extranjero para uso personal, deberán acudir a la empresa operadora que les brinda el servicio móvil para solicitar el registro respectivo.