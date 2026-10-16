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Resumen

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El iPhone 18 tiene algunas innovaciones que vale la pena revisar. (Foto: apple.com)
El iPhone 18 tiene algunas innovaciones que vale la pena revisar. (Foto: apple.com)
Por Agencia EFE

Apple ha sacado al mercado recientemente los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, una generación de teléfonos inteligentes orientada a renovar sus capacidades de fotografía profesional, optimizar el rendimiento con IA y solucionar situaciones críticas de autonomía.

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