Elegir un celular no consiste solamente en comparar modelos, cámaras o capacidad de almacenamiento. También es fundamental saber de dónde proviene el equipo, verificar que esté registrado correctamente y contar con un comprobante de compra y una garantía válida.

Esto cobra especial importancia ante el anuncio del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), que ordenó el bloqueo de 300 mil equipos durante setiembre. La medida comprende celulares que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG) y que están vinculados a usuarios con antecedentes de uso de equipos con IMEI no registrados legalmente en el país.

Por eso, la recomendación es sencilla: compra seguro, compra en Claro.

Al adquirir un celular en los Centros de Atención y Ventas de Claro, distribuidores autorizados o en la Tienda Claro, el cliente tiene la tranquilidad de recibir un equipo de procedencia formal, correctamente registrado, con comprobante de compra, garantía y atención ante cualquier inconveniente.

Cinco claves para comprar un celular de manera segura

1. Compra en canales formales

Optar por tiendas, distribuidores autorizados y canales digitales oficiales para tener mayor respaldo sobre la procedencia del equipo y acceder a servicios de atención y garantía.

2. Solicita y conserva tu comprobante de compra

La boleta de compra es un documento importante para acreditar la adquisición del equipo y puede ser necesario ante determinadas situaciones para su registro.

3. Verifica el IMEI

Antes de concretar la compra, marca *#06# en el celular para conocer su IMEI. Luego, compara este número con el que figura en la caja o documento de venta y realiza la verificación correspondiente en la plataforma checa tu IMEI de OSIPTEL.

4. Comprueba el estado del equipo

Antes de realizar la compra, verifica que el equipo se encuentre en buenas condiciones y que la información del dispositivo coincida con la documentación entregada.

5. Desconfía de ofertas sin respaldo

Si una oferta no identifica claramente al vendedor y no permite acreditar la procedencia del equipo, es mejor tomar precauciones antes de realizar la compra.

¿Qué hacer si recibes un mensaje sobre un posible bloqueo?

Si un usuario recibe un SMS relacionado con el posible bloqueo de su equipo y este fue adquirido en el extranjero, deberá acercarse a la empresa operadora que le brinda el servicio móvil, presentando su DNI y el equipo físico que desea registrar.

El asesor verificará que el IMEI físico -que puede encontrarse impreso en la bandeja del SIM o en una etiqueta del equipo- coincida con el IMEI lógico registrado en el sistema. Además, el usuario deberá firmar una declaración jurada en la que indique que el equipo fue adquirido en el extranjero para uso personal.

En caso de que el equipo adquirido en el extranjero no cuente con IMEI físico, el usuario deberá presentar la boleta de compra correspondiente. Cabe señalar que una persona natural puede registrar un máximo de cinco equipos móviles por año.

Finalmente, si ese equipo fue adquirido dentro del territorio nacional, deberá acercarse a la empresa de telecomunicaciones, importador o retail donde lo adquirió y solicitar su registro en la Lista Blanca.

Crece el registro de celulares adquiridos en el extranjero

Durante 2025, Claro Perú recibió 61 359 solicitudes de registro de equipos adquiridos en el extranjero. En lo que va de 2026, la cifra ya alcanza las 94 962, superando el total registrado en todo el año anterior.

Este crecimiento demuestra la importancia de informarse antes de utilizar en el país un celular comprado fuera del Perú. Estos equipos deben incorporarse a la lista blanca del RENTESEG para evitar un posible bloqueo.

Claro Perú reafirma así su compromiso de brindar a sus clientes equipos de procedencia formal, garantía, atención y respaldo durante toda su experiencia móvil.

Compra seguro. Compra en Claro.

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