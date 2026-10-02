Una sonrisa puede representar mucho más que un gesto. Bajo esa premisa, y en el marco del Día Mundial de la Sonrisa, LATAM Airlines Perú, Sublime y Operación Sonrisa se unen para generar conciencia sobre la fisura labial y/o paladar hendido y visibilizar la importancia de acercar atención médica especializada y gratuita a quienes la necesitan en distintas regiones del país.

Operación Sonrisa es una asociación privada sin fines de lucro que brinda servicios médicos gratuitos a través de la cirugía plástica y reconstructiva a niños, jóvenes y adultos de escasos recursos que padecen de fisura labial y/o paladar hendido. Para contribuir a que esta atención llegue a más personas, LATAM Airlines Perú mantiene una alianza con la organización desde 2009, a través de su programa Avión Solidario, facilitando el traslado de pacientes y voluntarios médicos hacia los lugares donde se desarrollan sus programas quirúrgicos.

Desde el inicio de esta alianza, el Avión Solidario de LATAM acompañó la labor de Operación Sonrisa facilitando más de 1,800 tickets aéreos para el traslado de pacientes y voluntarios médicos. Este trabajo conjunto benefició directamente a más de 3,800 personas y permitió llegar a las 25 regiones del país.

Como una forma de dar mayor visibilidad a esta labor, este 2 de octubre, Sublime se suma a LATAM y Operación Sonrisa con una experiencia especial a bordo de un vuelo entre Lima y Tumbes. Bajo el concepto “Elige Sonreír”, los pasajeros serán parte de una experiencia pensada para transformar su viaje en un momento memorable, invitándolos a sonreír, compartir alegría y, al mismo tiempo, conocer más sobre el trabajo que realiza Operación Sonrisa en el país.

“Desde 2009 trabajamos junto a Operación Sonrisa porque confiamos en su labor y en el impacto que genera en el país. Nuestra conectividad nos permite amplificar ese impacto, facilitando el traslado de pacientes y voluntarios médicos, pero también ayudando a que más peruanos conozcan que pueden recurrir a Operación Sonrisa si ellos o alguien cercano necesita este tipo de atención. Queremos seguir acortando distancias para que estas oportunidades lleguen cada vez a más personas”, señaló Mónica Obando, gerente senior de Asuntos Corporativos de LATAM Airlines Perú.

Por su parte, Pamela Reátegui, directora de Confitería en Nestlé Perú, señaló: “‘Elige Sonreír’ nace de una idea muy presente en los peruanos: la capacidad de encontrar razones para sonreír en el día a día. Por eso, en el Día Mundial de la Sonrisa quisimos llevar ese mensaje más allá y convertirlo en una experiencia real junto a LATAM y Operación Sonrisa, sorprendiendo a los pasajeros de este vuelo especial con momentos de alegría que celebren el poder transformador de una sonrisa y contribuyan a visibilizar la importante labor que realiza la organización”.

Asimismo, Lizet Campos Sánchez, directora ejecutiva de Operación Sonrisa, agregó: “Desde Operación Sonrisa queremos agradecer profundamente a LATAM por acompañarnos durante estos 17 años y convertirse en un aliado clave para transformar muchas vidas. En el Día Mundial de la Sonrisa celebramos cada historia de esperanza que ha sido posible gracias a esta alianza: cada paciente que pudo viajar para recibir atención médica, cada voluntario que llegó dispuesto a entregar su tiempo, talento y corazón, y cada familia que encontró una nueva oportunidad para sonreír. Gracias, LATAM, por ayudarnos a acercar lo que parecía imposible, conectar personas con oportunidades y demostrar que cuando trabajamos juntos podemos cambiar vidas. Seguimos acortando distancias para que cada vez más sonrisas lleguen a su destino”.

De esta manera, LATAM, Sublime y Operación Sonrisa buscan que el Día Mundial de la Sonrisa sea también una oportunidad para recordar que detrás de cada sonrisa hay una historia y que, acercando personas, profesionales y oportunidades de atención, es posible contribuir a que más peruanos tengan motivos para sonreír.

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