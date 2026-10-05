Pocas marcas de autos pueden celebrar 85 años de historia, y Jeep lo hizo fuera de las pistas, compartiendo su espíritu de aventura con su comunidad en una edición especial de Jeep Trails. El 22 y 23 de agosto, una caravana salió desde Lima rumbo a la sierra. Subió hasta las Torres de Vichaycocha, a más de 4,500 msnm, y pasó la noche en un campamento en Obrajillo, en la provincia de Canta.

“Son 85 años de historia que empezaron en la Segunda Guerra Mundial. Jeep se creó en 1941 como un carro utilitario que tenía que tener las capacidades que hoy lo hacen reconocido. Esa misma esencia es la que hemos trasladado a nuestros vehículos y la que hace de Jeep una marca tan icónica en el mundo”, señala Stefano Muttini, gerente de Marketing de Divemotor y de Jeep en Perú.

“Jeep Trail es un evento que venimos haciendo en el Perú hace muchos años”, recuerda Stefano. Esta vez, la ruta fue más larga y, por primera vez, incluyó una noche en el camino. Los preparativos empezaron el 20 de agosto con un kick-off en una de las sucursales de la marca. Allí, el embajador Gianfranco Zanobini presentó el trayecto, explicó los tramos más exigentes y dio recomendaciones de seguridad a clientes, embajadores, prensa y amigos de la comunidad.

“Nos juntamos todos en la mañana e hicimos una ruta muy larga, hasta los 4,500 metros sobre el nivel del mar. Pasamos por paisajes increíbles en la costa y subimos hacia la sierra, probando las capacidades del vehículo”, cuenta Muttini. Participaron modelos Avenger, Renegade, Compass, Commander, Grand Cherokee, Wrangler y Gladiator, en versiones 4x2 y 4x4.

Para el vocero, en un trayecto así se evalúa tanto el auto como a quien lo maneja. “Se pone a prueba tanto el vehículo como la persona. Las Jeep nacen con ese ADN, y la marca lo ha llevado a sus vehículos de hoy. Manejar una Jeep fuera de la ciudad y de las pistas es una experiencia diferente”, afirma.

A quienes nunca han llevado su camioneta fuera de Lima, les sugiere prestar atención a la conducción. “Lo primero que les podría llamar la atención es lo diferente que es el manejo dentro y fuera de la ciudad. Ahí pruebas el despeje del suelo, las llantas, la suspensión y la comodidad de la cabina en terrenos más abruptos, además de la tracción 4x4. Son cosas que en la ciudad quizás no pones a prueba, pero que en estos terrenos te permiten disfrutar tu Jeep de una manera distinta”, explica.

Tras la parada en las Torres de Vichaycocha, la caravana bajó hacia Obrajillo. Allí esperaba un campamento con fogata, juegos y una parrilla a cargo de Baco y Vaca. Por la noche, un cine inflable al aire libre proyectó contenido de la campaña de aniversario y una película. “Fue un momento muy especial, en el que todos pudimos sentirnos parte de esta comunidad que es Jeep”, dice Muttini.

Para la marca, esa noche fue tan importante como el ascenso. “Conocer a nuestros clientes, compartir, reírnos, contar experiencias mientras disfrutábamos el carro en su hábitat natural. De eso se tratan los trails: más que de la salida, de las experiencias y los lazos que se crean en la comunidad”, añade. La campaña por el aniversario gira en torno a la frase “Explorar lo inexplorado está en nuestra naturaleza”, y esta travesía la llevó a la práctica.

Jeep Trails busca dar continuidad a estas experiencias y fortalecer los lazos entre la marca y su comunidad. “Para nosotros es muy importante mantener ese vínculo con nuestra comunidad”, subraya el ejecutivo. La siguiente salida ya está en planificación. “Estamos preparando la siguiente, al desierto de Ocucaje. Este tipo de activaciones van a seguir bajo el paraguas de Jeep Trails, cada vez de manera más recurrente, con clientes que ya han estado en salidas anteriores y sumando a nuevos clientes que quieran disfrutar de esta experiencia”, adelanta.

“Más que el destino, siempre digo que se trata de la ruta, de la travesía y de las historias que se generan ahí. Esa es la esencia de nuestra marca”, concluye Muttini. La información sobre modelos y próximas experiencias está disponible en www.jeep.pe y en @jeepperu.

Publirreportaje