Jeep puso en marcha Jeeperros, una plataforma digital pensada para convertirse en el punto de encuentro de todo lo relacionado con perros dentro del ecosistema de la marca | Foto: Jeep
Jeep puso en marcha Jeeperros, una plataforma digital pensada para convertirse en el punto de encuentro de todo lo relacionado con perros dentro del ecosistema de la marca | Foto: Jeep
Por Redacción EC

Para Jeep, la aventura siempre ha significado mucho más que llegar a un destino. Libertad, exploración, comunidad y la posibilidad de compartir el camino forman parte de un espíritu que ha acompañado a la marca a lo largo de su historia. Y, para muchas personas, esas aventuras también tienen un compañero de cuatro patas.