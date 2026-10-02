Para Jeep, la aventura siempre ha significado mucho más que llegar a un destino. Libertad, exploración, comunidad y la posibilidad de compartir el camino forman parte de un espíritu que ha acompañado a la marca a lo largo de su historia. Y, para muchas personas, esas aventuras también tienen un compañero de cuatro patas.

La conexión de Jeep con los perros responde a un territorio natural para la marca. A través de distintas iniciativas y contenidos vinculados al universo pet-friendly, Jeep ha celebrado el vínculo entre las personas, sus mascotas y la aventura, entendiendo que los perros no son solo pasajeros, sino compañeros de camino que forman parte de las experiencias y del estilo de vida de su comunidad.

En Perú, la marca decidió llevar esa relación un paso más allá. El objetivo ya no es únicamente celebrar las aventuras que se viven junto a ellos, sino utilizar la fuerza de la comunidad Jeep para generar conciencia sobre la adopción responsable y ayudar a que más perros que hoy esperan una familia puedan encontrar una nueva oportunidad.

“En Jeep siempre hemos creído que la aventura se disfruta más cuando se comparte. Los perritos forman parte de muchas de las historias de nuestra comunidad y con Jeeperros quisimos transformar esa conexión en una acción con propósito. La idea es que nuestra plataforma no se quede solo en hablar de una causa, sino que ayude a visibilizarla, acercarla a más personas y, sobre todo, contribuir a que más perritos puedan encontrar una familia y comenzar una nueva historia”, comentó Stefano Muttini, gerente de Marketing de Jeep.

Para convertir esta intención en una acción concreta, Jeep se alió con Rescatando Perritos, iniciativa de rescate animal liderada por Paola Peralta. Su trabajo acompaña a perros en situación de abandono desde el rescate y la recuperación hasta su preparación para una adopción responsable, incluyendo alimentación, vacunación, esterilización, desparasitación y controles de salud, con el objetivo de conectarlos con familias que puedan brindarles un hogar definitivo.

“Para nosotros, cada adopción representa mucho más que encontrar una casa: significa encontrar una familia responsable que esté preparada para acompañar a ese perrito durante toda su vida. Alianzas como la que hoy construimos con Jeep son importantes porque nos permiten amplificar este mensaje, llegar a nuevas comunidades y recordar que adoptar es una decisión que debe tomarse con información, compromiso y mucho cariño; porque una adopción responsable no cambia solo el destino de un perro; también transforma la vida de una familia”, señaló Paola Peralta, líder de Rescatando Perritos.

Como parte de este compromiso, Jeep puso en marcha Jeeperros, una plataforma digital pensada para convertirse en el punto de encuentro de todo lo relacionado con perros dentro del ecosistema de la marca. El espacio irá reuniendo contenidos, recomendaciones, actividades, experiencias y nuevas alianzas; sin embargo, su función principal es generar conciencia sobre la adopción responsable y facilitar que perros que buscan un hogar puedan conectarse con potenciales familias. A esta iniciativa también se suma Divemotor, incorporando este espíritu pet friendly en sus instalaciones y acercando la propuesta a más clientes y colaboradores.

En paralelo, Jeeperros viene ampliando su red de aliados, uno de ellos es Woof Spaw, que acompañará a las familias una vez concretada la adopción mediante beneficios orientados al cuidado de su nuevo compañero, como descuentos y atenciones especiales en servicios de baño y cuidado, entre otros. De esta manera, Jeeperros busca construir un ecosistema que acompañe la experiencia no solo antes de adoptar, sino también en el inicio de esta nueva etapa para el perro y su familia.

A través de nuestra web en la sección Jeeperros, los usuarios pueden conocer más sobre la iniciativa, acceder a contenidos relacionados con el universo pet-friendly y, principalmente, conocer a los perritos que actualmente se encuentran en adopción e iniciar el proceso para darles una nueva oportunidad.

La plataforma y las alianzas que se vienen sumando son solo el comienzo. Muy pronto, Jeep realizará una actividad especial para seguir acercando la iniciativa a su comunidad, generar mayor conciencia sobre la adopción responsable y compartir de cerca el trabajo que realiza Rescatando Perritos. La marca invita a todos a mantenerse atentos a sus redes sociales oficiales, @jeepperu, donde próximamente se anunciarán la fecha, la dinámica y todos los detalles de esta nueva experiencia.

Con Jeeperros, Jeep busca demostrar que algunas aventuras no empiezan en la carretera, sino con la decisión de abrirle la puerta a un nuevo compañero y cambiar un destino.

Más información sobre Jeeperros, los perritos en adopción y las próximas actividades de Jeep está disponible en www.jeep.pe y en las redes sociales oficiales de la marca, @jeepperu.

SOBRE EL AUTOR