Para Jeep, la libertad y la aventura no solo consisten en recorrer nuevos caminos, sino también en vivirlos junto a los mejores compañeros. Bajo esta premisa nace Jeeperros, una iniciativa de impacto social impulsada por la marca de autos que busca promover la adopción responsable y transformar la vida de decenas de perros rescatados en el Perú.

Como parte de esta misión, las oficinas de Divemotor, ubicadas en el distrito de La Victoria, se convirtieron en el escenario de una emotiva jornada de encuentro entre perritos sin hogar, colaboradores de la empresa, embajadores de la marca y público en general.

La jornada inició por la mañana con el recorrido de los perritos por los distintos departamentos y áreas de Divemotor, acompañados por el equipo de la ONG Rescatando Perritos. Los trabajadores tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con ellos, jugar y conocer de cerca sus historias de rescate.

Al respecto, Zilenia Ishizaki, gerente de Negocio de Autos Stellantis, señaló que “en Jeep entienden que una marca también se construye desde las causas con las que conecta su comunidad; por ello, Jeeperros nace del vínculo natural entre nuestros clientes, la aventura y los perros, y de nuestra intención de convertir esa afinidad en un compromiso real”. Asimismo, Ishizaki enfatizó que la marca busca construir un compromiso constante en el tiempo: “No creemos que esto deba ser solo un evento puntual, sino una labor consistente para dar visibilidad a esta causa y acercarla a toda nuestra comunidad”.

Por la tarde, el encuentro abrió sus puertas al público, extendiendo la oportunidad de conocer a los perritos y recibir orientación sobre la adopción responsable y consciente adaptada al perfil de cada familia.

Para las organizaciones de rescate animal, abrir espacios presenciales de interacción resulta fundamental para que las personas puedan conectar de manera directa con los animales y tomar decisiones de adopción informadas.

Según explicó Paola Peralta, líder de la ONG Rescatando Perritos, “muchas personas ven fotos o videos en redes sociales, pero cuando vienen a estos eventos y ven al perrito cara a cara, el vínculo se genera de inmediato”. Peralta destacó además que durante el proceso se busca responder a las necesidades específicas de cada animal: “Evaluamos no solo lo que la persona busca, sino lo que el perrito necesita para su estilo de vida. E incluso cuando la adopción no es posible, cualquier ayuda como donaciones para esterilizaciones, apadrinamientos o voluntariado puede marcar una diferencia enorme”.

“Un perro te puede cambiar la vida”: historias que inspiran

La activación también contó con el testimonio de embajadores y amantes de la marca que han vivido en carne propia la experiencia de la adopción.

El actor Joaquin de Orbegoso compartió su historia junto a Salma, su perrita adoptada hace más de diez años: “Cuando llegó a casa no estaba completamente seguro por la responsabilidad que implicaba, pero mi vida cambió por completo. Tener a mi compañera de viaje en un Jeep y salir a la ruta lo hace todo mejor. A quienes están dudando en adoptar, les diría que no lo piensen más: uno no solo le cambia la vida a un perro, un perro te cambia la vida a ti”.

Para acompañar el inicio de cada nueva historia, Jeep entrega a cada perrito adoptado un kit de bienvenida que incluye alimento, accesorios y materiales útiles para su cuidado. A esta iniciativa se suma Woof Spaw, brindando baños y beneficios especiales para las familias adoptantes.

Esta experiencia marca un nuevo paso de la misión Jeeperros y anticipa más acciones para impulsar la adopción responsable. Jeep invita a visitar la sección de esta iniciativa en www.jeep.pe para conocer a los perritos que buscan un hogar y seguir las próximas actividades, así como a mantenerse atentos a las redes oficiales de la marca, @jeepperu.

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