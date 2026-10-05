Jockey Plaza presenta “Te vas a querer quedar”, su nuevo territorio de marca, una propuesta que marca una evolución natural en la manera en que la marca busca relacionarse con las personas.

Durante los últimos años, el centro comercial construyó un vínculo con sus visitantes desde el territorio de la felicidad, poniendo en el centro las emociones y las experiencias que podían vivir en sus espacios. Hoy, esa mirada evoluciona hacia un concepto más profundo: la pertenencia. La idea de que un lugar no solo puede hacerte sentir bien, sino también hacerte sentir parte.

Así nace “Te vas a querer quedar”, desde una mirada más profunda sobre la relación que hoy construyen las personas con los espacios que forman parte de su vida.

En un contexto en el que los centros comerciales han dejado de ser únicamente lugares de compra para convertirse en puntos de encuentro, entretenimiento, gastronomía, cultura y conexión, Jockey Plaza busca fortalecer su vínculo con sus diferentes públicos poniendo la pertenencia en el centro de su estrategia.

La propuesta parte de una idea sencilla pero poderosa: las personas quieren estar en lugares donde se sienten bien, donde pueden encontrarse con otros, descubrir algo nuevo, construir recuerdos y, sobre todo, sentir que forman parte de algo.

“‘Te vas a querer quedar’ nace de entender que nuestra relación con las personas va mucho más allá de una visita o de una compra. Queremos construir un Jockey en el que siempre exista una razón para quedarse un poco más: porque algo te sorprende, te encuentras con alguien, descubres una experiencia o simplemente porque sientes que este también es un espacio para ti. Ese sentido de pertenencia es el que queremos llevar a cada punto de contacto con nuestra marca”, señala Pamela Neumann, gerenta de Marketing y Experiencia de Jockey Plaza.

Actualmente, Jockey Plaza recibe aproximadamente 2 millones de visitas al mes. Sin embargo, el nuevo territorio propone mirar más allá del volumen y entender también el valor del tiempo, las experiencias y las conexiones que se generan durante cada visita.

“La relación de las personas con los centros comerciales se ha transformado. Hoy una visita puede comenzar por una compra, pero también por encontrarse con amigos, comer, entretenerse, descubrir algo nuevo o simplemente pasar un buen momento. Esto nos plantea un reto diferente: no pensar únicamente en cuántas personas llegan, sino en qué encuentran cuando están aquí y cuáles son las razones que hacen que quieran volver”, agrega Neumann.

Una idea que se convierte en experiencia

“Te vas a querer quedar” busca construirse desde la experiencia y no únicamente desde la comunicación. Para ello, Jockey Plaza viene trabajando sobre cuatro grandes ámbitos de acción: impulsar oportunidades, generando espacios y herramientas para emprendedores y vendedores; diseñar para todos, incorporando criterios de inclusión, accesibilidad y neurodiversidad; generar impacto, a través de iniciativas vinculadas con temas como bullying, sostenibilidad y comunidad; y crear experiencias memorables desde el entretenimiento, la cultura y la gastronomía.

Durante 2026 y 2027, esta visión se verá reflejada en una programación más dinámica de experiencias y entretenimiento, nuevos formatos de eventos, propuestas gastronómicas, activaciones y soluciones orientadas a hacer que cada visita sea más fácil, relevante y disfrutable.

Asimismo, Jockey Plaza continuará impulsando colaboraciones con talento creativo, contenidos, productos de edición especial e iniciativas que permitan que distintas personas, comunidades y colectivos encuentren un espacio donde verse representados y sentirse parte.

El objetivo es que “Te vas a querer quedar” no sea solamente algo que Jockey Plaza diga, sino algo que las personas puedan experimentar.

Más allá del Jockey

Este nuevo territorio también saldrá de los límites físicos del centro comercial para encontrarse con las personas en distintos puntos de Lima.

Como parte de esta primera etapa, un camión recorrió diferentes zonas de la ciudad llevando experiencias y acciones vinculadas con moda y styling, arte y lettering, gastronomía, café y música. La iniciativa buscó trasladar parte del universo de Jockey Plaza a nuevos escenarios y generar momentos inesperados de conexión con las personas.

En esa misma línea nació la canción “Te vas a querer quedar”, creada por El Marshall, integrante de Kanaku y El Tigre, y Nico Saba, quienes el pasado domingo 27 de septiembre se presentaron en concierto en Jockey Plaza para presentar el tema.

La canción busca llevar el concepto a un lenguaje emocional y cotidiano: esas ganas de permanecer en un lugar porque algo sucede, conecta contigo, te representa o porque simplemente sientes que perteneces.

Con “Te vas a querer quedar”, Jockey Plaza abre una nueva etapa en la construcción de su marca, con la ambición de convertir este territorio en una experiencia reconocible en cada punto de contacto: un lugar donde siempre haya algo por descubrir, compartir y disfrutar, y donde cada persona pueda encontrar su propia razón para quedarse.

Reportaje publicitario