En un comunicado, el centro comercial Jockey Plaza informó que el incendio se registró “en un espacio comercial desocupado”. Foto: @sc_nel en X/ Nelson Fretel
En un comunicado, el centro comercial Jockey Plaza informó que el incendio se registró “en un espacio comercial desocupado”. Foto: @sc_nel en X/ Nelson Fretel
Por Redacción EC

Un incendio de gran magnitud afectó la zona de Dollar City dentro del centro comercial Jockey Plaza, ubicado en la calle Manuel Olguín N° 100, distrito de Santiago de Surco, la madrugada de hoy, jueves 22 de octubre. Más de diez unidades de bomberos acudieron para atender a la emergencia.

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