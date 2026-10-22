Un incendio de gran magnitud afectó la zona de Dollar City dentro del centro comercial Jockey Plaza, ubicado en la calle Manuel Olguín N° 100, distrito de Santiago de Surco, la madrugada de hoy, jueves 22 de octubre. Más de diez unidades de bomberos acudieron para atender a la emergencia.

Según Exitosa, el comandante departamental de Bomberos, Marcos Robert Pajuelo Herrera, sostuvo que hasta el momento no hay personas heridas o víctimas mortales.

También, informó que el área afectada por las llamas fue de aproximadamente 600 metros cuadrados. Las causas del incendio serán materia de investigación por parte de la Policía Nacional.