La ONG Perú Pendiente presentó su plataforma digital Territorio que centraliza información sobre las necesidades de las familias y el rastreo del uso de las donaciones. (Foto: César Campos / GEC)
La ONG Perú Pendiente presentó su plataforma digital Territorio que centraliza información sobre las necesidades de las familias y el rastreo del uso de las donaciones. (Foto: César Campos / GEC)
Por Redacción EC

Más de 9 millones de peruanos estarían en riesgo muy alto ante el Fenómeno El Niño, según estimaciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Frente a este escenario, la ONG Perú Pendiente presentó Territorio, una plataforma digital que centraliza información sobre las necesidades de las familias, facilita la coordinación de la ayuda humanitaria y permite rastrear el uso de las donaciones.

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