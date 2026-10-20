La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) identificó 101 infraestructuras de agua potable y saneamiento con riesgo crítico ante la llegada del fenómeno El Niño en cinco regiones del norte del país: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, en el ámbito de Chimbote. Según el regulador, más de 2,2 millones de personas podrían verse afectadas por eventos climáticos severos.

La evaluación comprendió 135 infraestructuras, entre captaciones de agua, pozos, estructuras de almacenamiento, líneas de conducción, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento. Además de las 101 instalaciones con riesgo crítico, otras 29 presentan niveles de riesgo alto, medio o bajo, mientras que cinco no registran riesgo.

La población potencialmente afectada corresponde al ámbito de las empresas prestadoras EPS Grau, UE Agua Tumbes, Sedalib, Epsel y Sedachimbote, que brindan servicios de saneamiento en las zonas evaluadas.

Sunass detectó 77 infraestructuras expuestas a inundaciones y lluvias intensas, además de 59 que podrían dejar de operar por falta de equipos de respaldo eléctrico. (Foto: Sunass)

Piura concentra la mayor cantidad de habitantes expuestos, con más de 1 millón 300.000 personas. Le siguen La Libertad, con 379.000; Lambayeque, con 274.000; Áncash, con 222.000; y Tumbes, con 24.000 habitantes.

Infraestructuras expuestas a inundaciones y fallas eléctricas

Entre los principales hallazgos de Sunass figuran 77 infraestructuras expuestas a inundaciones, lluvias intensas y desbordes de ríos o quebradas. Asimismo, otras 59 podrían dejar de operar debido a la falta de equipos de respaldo eléctrico.

El regulador también identificó 46 estaciones de bombeo de aguas residuales con riesgo crítico de reboses en zonas urbanas. Estas situaciones podrían producirse por inundaciones o por la falta de suministro eléctrico de respaldo.

Las acciones de monitoreo tuvieron como objetivo identificar las vulnerabilidades que podrían comprometer la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento, a fin de establecer medidas para reducir los impactos ante posibles emergencias climáticas.

Sunass advierte riesgo de interrupciones en servicios de agua y saneamiento en cinco regiones del norte. (Foto: Sunass)

Recomendaciones ante la llegada de El Niño

Entre las principales recomendaciones, Sunass planteó poner en funcionamiento los planes de gestión reactiva de las empresas prestadoras y garantizar la disponibilidad de grupos electrógenos y otros equipos de respaldo en las infraestructuras.

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También recomendó proteger las instalaciones críticas frente a lluvias e inundaciones y adoptar medidas para asegurar la continuidad de los servicios de saneamiento durante las emergencias.

Los informes elaborados tras las evaluaciones en las cinco regiones fueron remitidos a las empresas prestadoras involucradas, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass).

Sunass informó que también sostuvo reuniones con estas entidades para comunicar los resultados del monitoreo y trasladar las recomendaciones correspondientes.