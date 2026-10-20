46 estaciones de bombeo de aguas residuales presentan riesgo crítico, según Sunass. (Foto: Sunass)
46 estaciones de bombeo de aguas residuales presentan riesgo crítico, según Sunass. (Foto: Sunass)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) identificó 101 infraestructuras de agua potable y saneamiento con riesgo crítico ante la llegada del fenómeno El Niño en cinco regiones del norte del país: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash, en el ámbito de Chimbote. Según el regulador, más de 2,2 millones de personas podrían verse afectadas por eventos climáticos severos.

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