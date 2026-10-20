Las lluvias registradas desde las primeras horas de este martes 20 de octubre provocaron la activación de tres quebradas y afectaron vías de acceso en el distrito de Pampas de Hospital, en la región Tumbes. Las precipitaciones también ocasionaron aniegos en distintos sectores de la ciudad de Tumbes.
Las lluvias registradas desde las primeras horas de este martes 20 de octubre provocaron la activación de tres quebradas y afectaron vías de acceso en el distrito de Pampas de Hospital, en la región Tumbes. Las precipitaciones también ocasionaron aniegos en distintos sectores de la ciudad de Tumbes.
En Pampas de Hospital se reportó la activación de las quebradas Peña Blanca, Chacritas e Higuerón, debido a las lluvias de moderada intensidad registradas en la zona. Este fenómeno afectó algunas vías de acceso y dificultó el tránsito de vehículos hacia sectores agrícolas.
En la ciudad de Tumbes, las precipitaciones comenzaron alrededor de las 5 a.m. y disminuyeron durante las horas siguientes. Sin embargo, dejaron aniegos en puntos vulnerables, como los alrededores del mercado de Tumbes, el barrio San José y el centro poblado Pampa Grande.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las lluvias están asociadas al fenómeno El Niño. Las condiciones meteorológicas continuarán bajo monitoreo ante la posibilidad de un incremento de las precipitaciones en los próximos días, de acuerdo con la evolución climática en el departamento.
El Niño Costero podría extenderse hasta el otoño de 2027
En relación con la evolución del fenómeno climático, el vocero del Senamhi, Nelson Quispe, señaló a la agencia Andina que las condiciones cálidas del mar podrían mantenerse durante el otoño de 2027, que comprende aproximadamente abril, mayo y parte de junio.
El especialista explicó que la disminución de las temperaturas del mar no se produciría de manera inmediata, sino progresiva. Por ello, las condiciones cálidas podrían persistir durante buena parte de esa estación antes de evolucionar hacia una fase de menor intensidad.
Quispe reiteró que el monitoreo de las condiciones oceánicas y atmosféricas será determinante para precisar la intensidad de las lluvias y actualizar los escenarios previstos para el próximo verano.
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