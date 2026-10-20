Lluvias provocan aniegos y activan tres quebradas en Tumbes. (Foto: Andina)
Lluvias provocan aniegos y activan tres quebradas en Tumbes. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las lluvias registradas desde las primeras horas de este martes 20 de octubre provocaron la activación de tres quebradas y afectaron vías de acceso en el distrito de Pampas de Hospital, en la región Tumbes. Las precipitaciones también ocasionaron aniegos en distintos sectores de la ciudad de Tumbes.

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