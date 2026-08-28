Cerca de 2,4 millones de habitantes de nueve regiones del país contarán con prestadoras mejor equipadas para reducir el riesgo de atoros, reboses y aniegos durante la temporada de lluvias debido a que el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) transfirió 20 camiones hidrojet a 10 EPS y la Unidad Ejecutora Tumbes.

Las unidades permitirán intensificar la limpieza y mantenimiento de colectores, buzones y redes de alcantarillado, así como ampliar atender de manera simultánea puntos críticos y reducir los tiempos de respuesta frente a emergencias asociadas al Fenómeno “El Niño” (FEN).

“Como parte de las acciones articuladas con el Ministerio de Vivienda, estamos anticipándonos a los posibles efectos del FEN. Estos vehículos permitirán que las prestadoras intensifiquen sus labores operativas y respondan con mayor rapidez ante emergencias. Prevenir atoros y aniegos significa también proteger la salud y el bienestar de más familias”, señaló el presidente ejecutivo del OTASS.

Los hidrojets fueron transferidos a 10 EPS: Epsel, EPS Grau, Emapa Huaral, Emapa Cañete, EPS Barranca, Emapica, Sedaloreto, Seda Huánuco, EPS Tacna y Emapa San Martín, además de la Unidad Ejecutora Tumbes. Las unidades atenderán las redes de las ciudades de Lambayeque, Piura, Tumbes, Lima, Ica, Loreto, Huánuco, Tacna y San Martín.

Hay que resaltar que dicha transferencia forma parte de las acciones que impulsa el OTASS para fortalecer las capacidades de las empresas prestadoras y reducir la vulnerabilidad de los sistemas de alcantarillado frente al Fenómeno “El Niño”.

Con estos nuevos vehículos y mayores capacidades de respuesta, se busca mejorar la gestión de las prestadoras y contribuir a garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento en beneficio de la población.