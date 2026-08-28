OTASS entrega 20 hidrojets a prestadoras de nueve regiones para reforzar acciones ante el FEN
OTASS entrega 20 hidrojets a prestadoras de nueve regiones para reforzar acciones ante el FEN
Por Redacción EC

Cerca de 2,4 millones de habitantes de nueve regiones del país contarán con prestadoras mejor equipadas para reducir el riesgo de atoros, reboses y aniegos durante la temporada de lluvias debido a que el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) transfirió 20 camiones hidrojet a 10 EPS y la Unidad Ejecutora Tumbes.

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