Un incendio de grandes proporciones redujo a cenizas un inmueble que funcionaba como almacén de mobiliario para eventos, cochera y vivienda en la cuadra 12 del jirón Restauración, en Breña.
Un incendio de grandes proporciones redujo a cenizas un inmueble que funcionaba como almacén de mobiliario para eventos, cochera y vivienda en la cuadra 12 del jirón Restauración, en Breña.
Durante la evacuación de los predios colindantes, una adulta mayor sufrió quemaduras de consideración en brazos y piernas, por lo que fue atendida de emergencia por paramédicos y trasladada de inmediato a un hospital cercano.
El siniestro, registrado durante las primeras horas de este miércoles, generó gran alarma entre los vecinos de la zona debido a la rápida propagación de las llamas.
Múltiples unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron de emergencia al lugar para combatir el fuego, asegurar el perímetro y evitar que la emergencia se extendiera a los predios colindantes.
Pérdidas por más de S/70 mil
Según informó el noticiero Buenos Días Perú, la propietaria detalló que dos automóviles que se encontraban estacionados en el área de cochera quedaron totalmente inservibles y calcinados.
Asimismo, el fuego arrasó con más de 300 sillas de diferentes tipos, mesas altas, toldos y diversos equipos de decoración valorizados en aproximadamente S/70 mil.
El fuego se habría originado debido a un cortocircuito por constantes interrupciones y variaciones en el suministro de energía eléctrica reportadas desde la noche anterior.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.