Un incendio de grandes proporciones redujo a cenizas un inmueble que funcionaba como almacén
Un incendio de grandes proporciones redujo a cenizas un inmueble que funcionaba como almacén
Por Redacción EC

Un incendio de grandes proporciones redujo a cenizas un inmueble que funcionaba como almacén de mobiliario para eventos, cochera y vivienda en la cuadra 12 del jirón Restauración, en Breña.

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