Un dolor de cabeza puede tener muchas causas. A veces aparece después de un día de tensión, estrés o pocas horas de descanso y desaparece sin mayores consecuencias. Pero cuando el dolor es intenso, recurrente o tiene características diferentes a las habituales, merece ser evaluado.

Eso fue lo que llevó a Antuane, de 27 años, a consultar con un especialista de Clínica Internacional sede Lima. Los exámenes permitieron identificar una condición que muchas personas desconocen que pueden tener: un aneurisma cerebral no roto.

¿Qué es un aneurisma cerebral?

“Un aneurisma es una dilatación anormal de la pared de una arteria del cerebro. Puede permanecer sin causar síntomas durante mucho tiempo y, en algunos casos, descubrirse de manera incidental durante un examen”, explicó el Dr. Henry Pacheco, neurocirujano de Clínica Internacional.

Los aneurismas no son una condición excepcional. Una revisión sistemática publicada en la revista científica Stroke, que analizó información de más de 80 estudios, estimó que aproximadamente 3,2% de la población adulta presenta un aneurisma intracraneal no roto.

“Esto no significa que todas estas personas necesiten un procedimiento. Algunos aneurismas pueden ser controlados periódicamente. La decisión depende de sus características y de la evaluación individual que realice el médico”, precisó el especialista.

Un tratamiento que no requiere ciurgía abierta

Antuane fue tratada mediante una técnica endovascular.

“A diferencia de una cirugía cerebral convencional, este procedimiento no requiere realizar un corte en el cráneo. El acceso se realiza mediante una pequeña punción en una arteria de la ingle. A través de esa vía se introduce un catéter muy delgado que avanza por los vasos sanguíneos hasta llegar a la zona del aneurisma. Una vez allí, se coloca un stent, un dispositivo que ayuda a modificar el flujo de sangre en esa zona y a reforzar el tratamiento del aneurisma”, explicó el Dr. Pacheco.

Todo el procedimiento se realiza desde el interior de los vasos sanguíneos. Sin abrir el cráneo, sin una cirugía cerebral convencional, sino a través de una pequeña punción arterial.

Un procedimiento que exigió especial precisión

En el caso de Antuane, el reto no estaba solamente en tratar el aneurisma, sino también en su ubicación anatómica, en la base del cerebro, cerca de estructuras nerviosas y vasos sanguíneos muy importantes y delicados, lo que lo hacía un caso de alta complejidad.

Por ello, el procedimiento requirió una planificación cuidadosa y precisión para llegar hasta el aneurisma y colocar el dispositivo en la posición adecuada.

El tratamiento estuvo a cargo del equipo de Neurocirugía conformado por los doctores Henry Pacheco, Denis Hermosa y Joel Aguilar.

¿Por qué es importante detectarlo antes de que se rompa?

Un aneurisma cerebral no roto no significa que vaya a romperse necesariamente. Sin embargo, existe un riesgo de ruptura que debe ser valorado. Por eso, cuando se encuentra un aneurisma, el objetivo es conocer sus características y determinar cuál es la mejor alternativa para el paciente: vigilarlo periódicamente o tratarlo, según el riesgo de cada paciente.

En determinados aneurismas, el tratamiento busca aislar la zona debilitada de la circulación para disminuir el riesgo de que pueda romperse en el futuro.

El tratamiento no termina cuando termina el procedimiento

Una idea importante para cualquier paciente es que un tratamiento exitoso también necesita seguimiento. En este caso, se realizará un control mediante angiografía cerebral a los seis meses, que permitirá evaluar la evolución y comprobar el resultado del procedimiento.

Estos controles son importantes porque permiten al equipo médico seguir de cerca al paciente y tomar decisiones según su evolución.

Escuchar al cuerpo también es una forma de cuidarnos

No todo dolor de cabeza significa que exista un aneurisma. La mayoría de las cefaleas tienen causas mucho más frecuentes y benignas. Pero un dolor muy intenso, diferente a lo habitual, de aparición repentina o acompañado de otros síntomas neurológicos requiere atención médica inmediata.

Y cuando un examen descubre un aneurisma, no significa que hasta allí llegamos. Hoy existen diferentes alternativas para determinados pacientes, entre ellas técnicas endovasculares que permiten tratar algunos aneurismas desde el interior de los vasos sanguíneos, sin necesidad de una cirugía cerebral abierta. Para ello es importante evaluarlo y analizar qué alternativa es la mejor según su condición.

Porque en medicina, muchas veces, llegar a tiempo no significa solamente detectar una enfermedad, también significa tener más información para tomar la mejor decisión para cada paciente.

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