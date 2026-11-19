¿Qué debe hacer un profesor cuando un niño no consigue aprender a leer al mismo ritmo que sus compañeros? ¿Cómo identificar dificultades de aprendizaje? ¿De qué manera puede utilizarse la inteligencia artificial para mejorar una clase? ¿Quién diseña los cursos virtuales que utilizan universidades y empresas?

Estas preguntas muestran que enseñar exige mucho más que dominar una asignatura. Los educadores necesitan comprender cómo aprenden las personas, reconocer distintas necesidades y utilizar herramientas que permitan mejorar los resultados educativos.

El desafío también es cuantitativo. El Informe Mundial sobre el Personal Docente 2024 de la UNESCO estima que se necesitarán 44 millones de docentes adicionales de primaria y secundaria para alcanzar la educación universal en 2030. El organismo advierte que, además de incorporar profesores, es necesario fortalecer su preparación y desarrollo profesional.

Los resultados de PISA 2025 vuelven a poner sobre la mesa los desafíos de la educación peruana. Según la OCDE, solo el 42 % de los estudiantes peruanos de 15 años alcanza el nivel mínimo de competencia en lectura y el 30 % lo alcanza en matemática. Respecto de 2022, el puntaje promedio del país retrocedió 18 puntos en lectura y 9 en matemática. Aunque estos indicadores corresponden a estudiantes de secundaria, plantean interrogantes sobre la formación de las capacidades fundamentales desde los primeros años escolares. Por ello, es necesario fortalecer la formación docente, especialmente en la identificación de dificultades de aprendizaje, el diseño de estrategias pedagógicas y el uso pedagógico de las tecnologías.

Comprender cómo aprenden los niños

Uno de los cambios en la preparación docente es la incorporación de la neuroeducación, que permite comprender cómo se desarrollan la atención, la memoria y el lenguaje, y qué factores intervienen en el aprendizaje. En las tres carreras de Educación de la Universidad Continental, la neuroeducación es un eje transversal de la formación.

Esto resulta especialmente relevante durante la primera infancia, cuando los niños desarrollan habilidades relacionadas con el lenguaje, la motricidad, la interacción social y la regulación emocional.

La preparación de un docente de Educación Inicial requiere, por tanto, mucho más que conocer juegos o actividades infantiles. Implica comprender qué habilidades se desarrollan entre los tres y cinco años, diseñar experiencias de aprendizaje basadas en el juego e involucrar a las familias en el proceso educativo.

Frente a estas necesidades, la carrera de Educación Inicial de la Universidad Continental articula neuroeducación, pedagogía del juego, estimulación temprana, psicomotricidad, inclusión e investigación aplicada.

Su propuesta incluye certificaciones progresivas como Especialista en Neurodesarrollo y Estimulación Temprana, Especialista en Didáctica y Evaluación de Primera Infancia y Especialista en Atención Integral y Familia. También desarrolla competencias para gestionar instituciones educativas o emprender proyectos propios.

Alfabetización inicial y competencia matemática: el reto de la primaria

Cuando los niños ingresan a primaria, las exigencias cambian. La alfabetización inicial y el desarrollo de la competencia matemática ocupan un lugar central, pero los estudiantes no avanzan en estos aprendizajes al mismo ritmo.

Según la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2025 del Ministerio de Educación, solo el 32,7 % de los estudiantes de cuarto grado de primaria alcanza el nivel satisfactorio en lectura y el 30,0 % lo alcanza en matemática.

Este escenario exige docentes capaces de identificar dificultades, adaptar estrategias de enseñanza y evaluar el progreso individual de sus estudiantes.

La carrera de Educación Primaria de la Universidad Continental aborda estos aspectos mediante una formación que combina neuroeducación, didáctica, evaluación por competencias e inclusión, con énfasis en la alfabetización inicial y la competencia matemática.

Además, incorpora una línea de liderazgo y gestión escolar que permite proyectar el desarrollo profesional hacia funciones de coordinación y dirección educativa. Sus certificaciones progresivas incluyen:Especialista en Didáctica y Currículo de Educación Primaria, Especialista en Innovación Pedagógica y Liderazgo y Especialista en Gestión Educativa y Transformación Digital. El plan de estudios ofrece, además, la asignatura electiva Preparación para el Nombramiento Docente.

La tecnología abre nuevas profesiones educativas

La transformación digital está ampliando los espacios donde trabajan los profesionales de la educación. Hoy, detrás de cada curso virtual, plataforma de aprendizaje o programa de capacitación empresarial, existen especialistas encargados de diseñar experiencias educativas.

Sin embargo, incorporar tecnología no garantiza mejores aprendizajes. El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2023 de la UNESCO advierte que existe poca evidencia sólida sobre el valor añadido de la tecnología digital en la educación. El Perú ofrece un antecedente: la evaluación experimental del programa Una Laptop por Niño, realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, no encontró efectos en los aprendizajes de matemática y comunicación, y un estudio de seguimiento en 531 escuelas rurales, publicado en 2025, tampoco halló efectos en el rendimiento académico a largo plazo.

La conclusión práctica es que disponer de herramientas tecnológicas resulta insuficiente si no existe un diseño pedagógico adecuado.

Precisamente, la Universidad Continental ofrece la carrera de Educación con Especialidad en Innovación y Aprendizaje Digital, orientada a formar profesionales capaces de diseñar, producir, implementar y evaluar experiencias educativas mediante tecnología, con criterio pedagógico y desde la neuroeducación.

Su campo profesional comprende la docencia y el diseño de experiencias de aprendizaje con tecnología en universidades, institutos, empresas, organizaciones de capacitación y proyectos de tecnología educativa.

La carrera, que se estudia en modalidad 100 % virtual, incorpora inteligencia artificial generativa, diseño instruccional, analítica del aprendizaje, realidad extendida y gestión de la transformación digital.

Nuevas oportunidades para quienes ya enseñan

La actualización profesional plantea otro desafío: facilitar que los docentes con experiencia puedan continuar su formación sin abandonar sus responsabilidades laborales.

En particular, existen profesores titulados en institutos pedagógicos que ejercen la docencia, pero no cuentan con un grado universitario de bachiller, requisito académico para acceder a estudios de maestría.

Para estos profesionales, la Universidad Continental contempla una ruta de reconocimiento de estudios previos. Mediante una evaluación individual, determina qué asignaturas pueden reconocerse y cuáles deben completarse para obtener el grado y título universitario.

Educación Inicial se ofrece en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia, y Educación Primaria, en las modalidades presencial y a distancia, según la sede. Educación con Especialidad en Innovación y Aprendizaje Digital se ofrece en modalidad 100 % virtual.

Las tres carreras duran diez ciclos (cinco años) y contemplan certificaciones progresivas. Además, durante la carrera los estudiantes adelantan cursos de la Maestría en Neuroeducación y de la Maestría en Gestión e Innovación Educativa de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, y pueden continuar hacia la Maestría en Gestión Educativa de Continental Florida University (Estados Unidos), 100 % virtual y en español.

Estas alternativas responden a una transformación de la profesión: hoy, dedicarse a la educación puede significar enseñar a niños, dirigir instituciones, investigar cómo aprendemos o diseñar las experiencias digitales con las que estudiarán otras personas.

Enseñar es una de las pocas profesiones cuyo trabajo puede influir en la vida de generaciones enteras. Detrás de cada persona que aprende a leer, descubre una vocación o consigue superar una dificultad, hay docentes que contribuyeron a hacerlo posible. Hoy, cuando la inteligencia artificial transforma la manera de acceder al conocimiento, su papel adquiere nuevas exigencias: ya no basta con transmitir información, también hay que enseñar a comprenderla, cuestionarla y utilizarla. Por eso, formar mejores educadores es una necesidad que trasciende las aulas. La calidad de la educación que reciban los niños y jóvenes de hoy dependerá, en buena medida, de las personas que decidamos preparar para enseñarles.