La formación de los futuros comunicadores no solo implica adquirir conocimientos en las aulas. También requiere conocer cómo evoluciona el periodismo, experimentar con nuevas herramientas y acercarse a los profesionales que están transformando la industria.

En la Universidad Privada del Norte (UPN), esta oportunidad se fortalece a través de una alianza institucional con CNN, vigente desde 2019, que permite a sus estudiantes acceder a experiencias de aprendizaje vinculadas con las tendencias y los desafíos de las comunicaciones a nivel internacional.

Una de las principales iniciativas de esta colaboración es el Bootcamp CNN, una experiencia formativa impulsada por CNN Academy que reúne a estudiantes de la Facultad de Comunicaciones y periodistas de la cadena internacional. A través de conferencias, talleres y actividades prácticas, los participantes exploran temas como storytelling, narrativa digital y cobertura periodística.

La experiencia también permite poner en práctica los conocimientos adquiridos mediante entrevistas, ejercicios de redacción y actividades de cobertura. A lo largo de sus ocho ediciones, el Bootcamp ha abordado temas como el periodismo móvil y el uso de inteligencia artificial para contar historias, acercando a los estudiantes a nuevas herramientas y formas de producción periodística.

Además, la alianza ha abierto oportunidades de formación fuera del país. Estudiantes de Comunicaciones de las sedes de Lima y Trujillo han viajado a Atlanta, Estados Unidos, para conocer las instalaciones de CNN y aproximarse a las dinámicas de trabajo de una de las principales cadenas informativas del mundo.

UPN distingue a representante de CNN Academy como Profesor Honorario

En el marco de la octava edición del Bootcamp CNN, la Universidad Privada del Norte otorgó por primera vez en su historia la distinción de Profesor Honorario a Francho Barón, periodista español de CNN Internacional, ganador de un premio Emmy y CNN Academy Trainer.

El reconocimiento destaca su trayectoria en el periodismo internacional y su contribución a esta iniciativa académica, que conecta a los estudiantes con referentes de la industria. Durante un conversatorio especial, Barón compartió experiencias de su carrera y reflexiones sobre los desafíos que enfrenta el periodismo actual.

Al recibir la distinción, expresó: «Me llena de orgullo, de alegría y me siento muy honrado».

Con esta alianza, la UPN busca complementar la formación académica con experiencias que amplíen la perspectiva profesional de sus estudiantes, fortalezcan sus habilidades y los acerquen a una industria en constante evolución.

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