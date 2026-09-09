Con el objetivo de fortalecer la formación de jóvenes talentos culinarios y brindarles herramientas para desenvolverse profesionalmente en la industria gastronómica, Nestlé Professional desarrollará en Perú una nueva edición de YOCUTA.

Palabras de bienvenida de Caridad Barillas durante la inauguración de YOCUTA 2026.

Del 8 de septiembre al 3 de noviembre, 40 estudiantes de la Universidad Le Cordon Bleu participarán en YOCUTA 2026, iniciativa de Nestlé Professional que les permitirá acceder a contenidos formativos, experiencias prácticas y espacios de acompañamiento con profesionales de la industria para complementar su preparación académica.

Estudiantes participantes durante la jornada inaugural de YOCUTA 2026.

YOCUTA forma parte de las iniciativas de Creación de Valor Compartido de Nestlé Professional y busca generar un puente entre la formación en las aulas y las exigencias del entorno profesional. A través del programa, los participantes podrán conocer de cerca cómo funciona el sector gastronómico y adquirir herramientas que contribuyan a su desarrollo al iniciar su carrera.

Entrega de implementos de YOCUTA 2026 a los estudiantes participantes.

“El paso de las aulas al mundo laboral requiere más que conocimientos técnicos, también implica comprender cómo funciona la industria, desarrollar habilidades para desenvolverse en entornos profesionales y aprender de quienes ya forman parte del sector. Con YOCUTA buscamos generar ese puente y acercar a los estudiantes a experiencias que complementen su formación y les permitan llegar mejor preparados al inicio de su carrera profesional”, señaló Caridad Barillas, directora de Nestlé Professional Perú.

Kit de bienvenida entregado a los participantes de YOCUTA 2026.

Un sector que sigue creciendo

Esta edición se desarrolla en un momento de alta visibilidad para la gastronomía peruana. En 2025, Perú fue reconocido como “World’s Leading Culinary Destination” por los World Travel Awards por quinto año consecutivo, reafirmando su posición entre los principales destinos gastronómicos a nivel internacional.

Jóvenes participantes durante la inauguración de YOCUTA 2026.

A este reconocimiento se suma el dinamismo de la actividad gastronómica en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la actividad de restaurantes creció 5,05% en mayo de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, impulsada por el crecimiento de distintos formatos de negocios gastronómicos.

Participantes y representantes de YOCUTA 2026 durante la jornada inaugural.

Con YOCUTA 2026, Nestlé Professional reafirma su compromiso con la formación de una nueva generación de talentos gastronómicos, acercando a los estudiantes herramientas y experiencias que complementen su preparación académica y contribuyan a su desarrollo profesional en la industria.

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