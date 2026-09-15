Hay una enorme satisfacción cuando sabes que tienes un dinero ahorrado para darte ese gustito. Desde un viaje, esa compra grande que está pendiente, una remodelación en casa, o tal vez solo para ampliar tu fondo de emergencia.

Ahorrar está en cada acción financiera que realizamos todos los días, como en los servicios que consumimos y pagamos mes a mes. ¿Y si supieras que puedes ahorrar hasta miles de soles al tener el mismo operador en casa y en tu celular ?

Obtén más con beneficios exclusivos

Al ser Full Claro, es decir tener Claro en tu internet fijo de casa y en tu línea móvil postpago, puedes ahorrar hasta S/2.000 al año en servicios. Este beneficio es posible contratando, por ejemplo, el plan Max Ilimitado 79.90 incluye 125 GB en alta velocidad y, siendo Full Claro, recibes 187.5 GB, manteniendo el pago mensual de S/79.90. Para alcanzar 185 GB sin este beneficio, tendrías que contratar un plan Max Ilimitado de S/189.90.

Y en casa sucede algo similar: con el plan 2Play 400 Mbps + Claro TV Superior Pro recibes 1000 Mbps siendo Full Claro, pagando S/210 al mes. Sin Full Claro, un plan de 1000 Mbps con Claro TV Superior Pro tendría un costo de S/ 270 mensuales. ¿El resultado? Hasta S/2000 de ahorro al año.*¹

Así, al tener el mismo operador en ambos planes, logras un ahorro inteligente que te permitirá al fin de año tener una recompensa económica real.

Ahorro calculado a Setiembre 2026 considerando que lo que tendría que pagar adicional por año un cliente que no es Full Claro para recibir la misma cantidad de GB adicionales y el incremento de velocidad que otorga el beneficio Full Claro con los planes anunciados. Plan Max Ilimitado no disponible en Iquitos. Se garantiza 40% de velocidad contratada. Conoce cómo ser Full Claro, restricciones y requisitos: claro.pe

Ser Full Claro también te brinda ventajas que impactan tanto en la conectividad como en la economía del hogar. Entre ellas, un descuento anual de hasta S/ 400 para renovar los celulares de hasta cinco integrantes de la familia. Además, puedes disfrutar de los beneficios de tu servicio de fibra, así como de gigas extras y Claro Música ilimitada.

Tomar una decisión inteligente sobre nuestras telecomunicaciones significa aprovechar al máximo nuestro presupuesto. Juntar tus servicios con Claro demuestra que recibir más y ahorrar para tus próximas metas es posible cuando eliges al operador correcto.

Descubre cómo volverte Full Claro ingresando a claro.com.pe/personas/beneficios/full-claro . Los planes Postpago Max y Claro Hogar están sujetos a evaluación crediticia, cobertura y facilidades técnicas, conoces sus condiciones y restricciones en http://claro.pe/fullclaro