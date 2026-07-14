Hoy, el celular es mucho más que un dispositivo. Es la herramienta que permite estudiar, trabajar, emprender, realizar pagos, acceder a servicios digitales y mantenerse cerca de la familia y los amigos. Por eso, al momento de elegir un operador, los usuarios buscan una experiencia que les brinde confianza, buena cobertura y una conectividad que responda a sus necesidades.

Y esa preferencia se mantuvo durante el primer semestre del año. Entre enero y junio de 2026, más de 102 mil líneas móviles netas llegaron a Claro Perú, consolidando a la compañía como el operador con el mejor desempeño en portabilidad durante este periodo, según cifras oficiales de la herramienta Punku de Osiptel.

Detrás de estos resultados hay millones de personas que buscan una red que los acompañe en los momentos más importantes de su vida: una videollamada con sus seres queridos, una clase virtual, una reunión de trabajo, una venta realizada desde un emprendimiento o el acceso a servicios digitales que hoy forman parte de la rutina de los peruanos.

Desde la implementación del actual sistema de portabilidad móvil, en julio de 2014, hasta junio de 2026, Claro Perú acumula 3′084,129 líneas móviles netas, manteniendo el liderazgo histórico en este indicador.

Con el firme propósito de mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones, Claro Perú seguirá conectando a más hogares, transformando su infraestructura y expandiendo su alcance a más poblaciones. Porque detrás de cada persona que elige sus servicios hay una promesa clara: la de mantener una inversión constante para reducir brechas, impulsar el crecimiento de las comunidades y asegurar que todos estén siempre cerca de lo que más valoran.

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