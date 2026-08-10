Uno de los mayores desafíos de los jóvenes profesionales al egresar es lograr dar el salto de la universidad al mundo laboral. Más allá de los conocimientos adquiridos en las aulas, especializarse y comprender cómo funciona en la práctica el sistema financiero puede marcar la diferencia al iniciar una carrera. En ese camino, el Programa de Extensión (PEXT) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se ha consolidado como una alternativa de formación especializada para estudiantes de los últimos ciclos y recién egresados que buscan fortalecer sus conocimientos en regulación, supervisión financiera y gestión de riesgos.

Ese camino fue precisamente el que encontró Angie Marrufo Tuesta cuando decidió postular al PEXT. “Sabía que era un programa altamente competitivo y eso mismo lo hacía atractivo: representaba un estándar de exigencia con el que quería medirme”, recuerda. Su objetivo era aprender de quienes supervisan el sistema financiero en la práctica y entender desde dentro cómo se protege el interés público.

A lo largo de aproximadamente doce semanas, los participantes reciben una formación especializada con docentes de la SBS y expertos nacionales e internacionales. El programa combina conocimientos en regulación, supervisión financiera y gestión de riesgos con una visión integral de los sistemas supervisados, además de ofrecer una beca integral durante el periodo de estudios.

Además de la formación técnica, el PEXT se caracteriza por mantener una malla curricular actualizada de manera permanente para responder a los cambios del sistema financiero y a los nuevos desafíos de la supervisión. Esa combinación entre conocimientos especializados y aplicación práctica permite que los participantes desarrollen competencias útiles para desempeñarse en distintos ámbitos del sector.

Para Angie, el principal aprendizaje fue adquirir una mirada integral del proceso de supervisión. “Lo más valioso fue entender la lógica común que atraviesa a los distintos sistemas que la SBS supervisa”, señala. A ello se suma la experiencia de compartir tres meses intensos de trabajo en equipo, una experiencia que fortaleció su capacidad para colaborar, trabajar bajo presión y tomar decisiones con una visión más amplia.

“El Programa constituye una base sólida para el desarrollo profesional. En la SBS nunca dejas de aprender ni de aportar valor, y además tienes la satisfacción de contribuir con tu país”, afirma Ítalo Costa González, quien ingresó a la institución tras culminar el PEXT en 2009. Desde entonces ha recorrido distintos cargos —de inspector a intendente de Microfinanzas—, una trayectoria que atribuye a la formación recibida y al aprendizaje continuo que encontró dentro de la SBS. Entre los principales aprendizajes que destaca figuran la gestión de proyectos, el pensamiento estratégico y la capacidad para enfrentar situaciones complejas, competencias que hoy siguen siendo fundamentales en su trabajo.

Los testimonios de Angie e Ítalo reflejan el impacto que el Programa de Extensión ha tenido en distintas generaciones de profesionales. Desde su creación, ha desarrollado 27 ediciones y ha formado a 1.027 profesionales. Actualmente, cerca de 400 egresados trabajan en la SBS y más del 50% del personal de supervisión proviene del PEXT, cifras que evidencian el aporte de esta iniciativa a la formación de especialistas para el sistema financiero peruano.

La convocatoria para la edición 2027 permanecerá abierta hasta el 1 de setiembre y está dirigida a estudiantes de los últimos ciclos y recién egresados de Economía, Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y carreras afines. Los interesados pueden consultar los requisitos, el cronograma y el proceso de postulación en la página oficial del Programa de Extensión de la SBS.

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