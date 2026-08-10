¿Qué es el 8vo convenio?
Es un acuerdo de cooperación que da continuidad al trabajo conjunto de SEDAPAR y Cerro Verde iniciado en 2011 para fortalecer la infraestructura de agua y saneamiento de Arequipa mediante proyectos de tratamiento de aguas residuales, agua potable y nuevas inversiones.
¿Qué contempla?
- Operación y mantenimiento de la PTAR La Enlozada: Garantiza el funcionamiento continuo de la principal planta de tratamiento de aguas residuales de Arequipa Metropolitana. Desde 2016, financia su operación y mantenimiento, sin costo para las familias arequipeñas, hasta 2060 o el cierre de operaciones de Cerro Verde, lo que ocurra después.
- Ampliación de la PTAR La Enlozada: Es el proyecto central del convenio. Permitirá incrementar progresivamente, de 1.800 a 2.800 L/s en promedio anual, la capacidad de tratamiento de la principal planta de aguas residuales de Arequipa.
- Obras para fortalecer el sistema de agua potable: Incluye obras para reforzar la infraestructura de abastecimiento de agua potable y saneamiento de Arequipa.
Con una vigencia hasta el 2060, Cerro Verde y SEDAPAR continuarán trabajando de manera conjunta para fortalecer la infraestructura hídrica de Arequipa y promover una gestión sostenible del agua. Conoce más sobre esta alianza y sus proyectos en https://www.cerroverde.pe/
Reportaje publicitario
Publirreportaje
Seguir temas