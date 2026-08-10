¿Qué es el 8vo convenio?

Es un acuerdo de cooperación que da continuidad al trabajo conjunto de SEDAPAR y Cerro Verde iniciado en 2011 para fortalecer la infraestructura de agua y saneamiento de Arequipa mediante proyectos de tratamiento de aguas residuales, agua potable y nuevas inversiones.

¿Qué contempla?

Operación y mantenimiento de la PTAR La Enlozada: Garantiza el funcionamiento continuo de la principal planta de tratamiento de aguas residuales de Arequipa Metropolitana. Desde 2016, financia su operación y mantenimiento, sin costo para las familias arequipeñas, hasta 2060 o el cierre de operaciones de Cerro Verde, lo que ocurra después.

Garantiza el funcionamiento continuo de la principal planta de tratamiento de aguas residuales de Arequipa Metropolitana. Desde 2016, financia su operación y mantenimiento, sin costo para las familias arequipeñas, hasta 2060 o el cierre de operaciones de Cerro Verde, lo que ocurra después. Ampliación de la PTAR La Enlozada: Es el proyecto central del convenio. Permitirá incrementar progresivamente, de 1.800 a 2.800 L/s en promedio anual, la capacidad de tratamiento de la principal planta de aguas residuales de Arequipa.

Es el proyecto central del convenio. Permitirá incrementar progresivamente, de 1.800 a 2.800 L/s en promedio anual, la capacidad de tratamiento de la principal planta de aguas residuales de Arequipa. Obras para fortalecer el sistema de agua potable: Incluye obras para reforzar la infraestructura de abastecimiento de agua potable y saneamiento de Arequipa.

Con una vigencia hasta el 2060, Cerro Verde y SEDAPAR continuarán trabajando de manera conjunta para fortalecer la infraestructura hídrica de Arequipa y promover una gestión sostenible del agua. Conoce más sobre esta alianza y sus proyectos en https://www.cerroverde.pe/

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