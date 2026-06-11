Resumen

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La ejecutiva destacó que la extensión de la vida útil de la operación representa un nuevo horizonte para la ejecución de proyectos durante las próximas décadas.
La ejecutiva destacó que la extensión de la vida útil de la operación representa un nuevo horizonte para la ejecución de proyectos durante las próximas décadas.
Por Redacción EC

La aprobación de una modificación del Estudio de Impacto Ambiental permitirá que Sociedad Minera Cerro Verde extienda sus operaciones hasta el año 2053, lo que dará paso a nuevas inversiones destinadas a acompañar la continuidad de la mina en Arequipa. Así lo señaló Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la compañía.

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