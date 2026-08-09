Mayra Mercedes Elisabeth Figueroa Valderrama Vda. de Sánchez fue designada como viceministra de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante la Resolución Suprema N.° 035-2026-EM, publicada este 8 de agosto.

La funcionaria retorna al cargo, tras haberlo asumido por un periodo de dos meses (entre abril y junio de 2026). Previamente, se desempeñó como directora de Sostenibilidad y Articulación Minera del Minem, entre 2025 y abril de este año.

Su trayectoria en el sector también incluye el cargo de directora general de Formalización Minera, que ocupó entre 2024 y 2025.

Figueroa es abogada por la Universidad de San Martín de Porres (USMP) y cuenta con una maestría en Gerencia Pública por EUCIM Business School.

Como viceministra de Minas, tendrá a su cargo un despacho que formula, coordina, ejecuta y supervisa la política de desarrollo sostenible en materia de minería, de acuerdo con la política nacional del sector.

Su posición será clave para el trabajo del gobierno para erradicar la minería informal e ilegal en el país.