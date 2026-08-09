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Resumen

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Por Redacción Economía

Mayra Mercedes Elisabeth Figueroa Valderrama Vda. de Sánchez fue designada como viceministra de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), mediante la Resolución Suprema N.° 035-2026-EM, publicada este 8 de agosto.

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