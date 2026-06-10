Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La región San Martín alberga siete propuestas, mientras que la región Loreto, cinco. Todas están enfocadas en segmentos con creciente demanda internacional. Foto: Promperú.
La región San Martín alberga siete propuestas, mientras que la región Loreto, cinco. Todas están enfocadas en segmentos con creciente demanda internacional. Foto: Promperú.
Por Redacción EC

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) está llevando a cabo, hasta el 13 de junio, una misión de inversiones en San Martín y Loreto en la que participan representantes de reconocidas cadenas hoteleras, desarrolladoras hoteleras y fondos de inversión de Estados Unidos, España, Colombia, Argentina y Chile.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.