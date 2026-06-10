La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) está llevando a cabo, hasta el 13 de junio, una misión de inversiones en San Martín y Loreto en la que participan representantes de reconocidas cadenas hoteleras, desarrolladoras hoteleras y fondos de inversión de Estados Unidos, España, Colombia, Argentina y Chile.

El objetivo es impulsar la llegada de nuevas marcas hoteleras extranjeras a la Amazonía peruana. Los ejecutivos están conociendo presencialmente 12 propuestas de inversión hotelera por un monto conjunto de US$27 millones.

Las oportunidades comprenden hoteles en operación con potencial de ampliación y mejora de categoría, proyectos en etapa de desarrollo, y terrenos estratégicos destinados a la implementación de nuevos establecimientos turísticos.

La región San Martín alberga siete propuestas, mientras que la región Loreto, cinco. Todas están enfocadas en segmentos con creciente demanda internacional, como el turismo de bienestar (wellness) y el turismo de naturaleza, particularmente el avistamiento de flora y fauna. Estas tendencias representan una oportunidad para posicionar a la Amazonía peruana como un destino competitivo para inversiones sostenibles, a partir de la riqueza de su biodiversidad y del creciente interés de los viajeros por experiencias auténticas y de bajo impacto ambiental.

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Además de conocer las oportunidades de inversión, los integrantes de la misión están accediendo a presentaciones especializadas sobre el desempeño y perspectivas del sector turismo en el país, los incentivos y beneficios tributarios que ofrece el Perú a la inversión, así como espacios de articulación con autoridades regionales, empresarios y otros actores clave vinculados al desarrollo turístico de ambas regiones.

La misión de inversiones en hoteles forma parte de la estrategia de Promperú, entidad adscrita al Mincetur, para promover la llegada de inversión extranjera directa (IED) al sector turismo de nuestro país.