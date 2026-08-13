El Gobierno peruano, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000139-2026-Promperú/PE, designó a partir del 13 de agosto del 2026 a Ana Magdelyn Castillo Aransaenz en el puesto de confianza de gerente general de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

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Aransaenz se ha desarrollado principalmente en los ámbitos jurídico, electoral y de gestión institucional. Además, cuenta con estudios de Maestría en Ciencia Política con mención en Gestión Pública en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Cuenta con experiencia profesional tanto en instituciones del Estado como en organismos vinculados con la cooperación internacional. Durante su carrera ocupó cargos relevantes en organismos electorales como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde llegó a desempeñarse como secretaria general.

En 2016 fue designada viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. Luego, en 2018 asumió como subsecretaria de Administración Pública de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

También se ha desempeñado en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los cargos de asesoría y gestión, mientras que en el 2022 fue designada secretaria general del Ministerio de Energía y Minas (Minem).