En 2016 fue designada viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. También se ha desempeñado en el MEF y en el Minem. Foto: GEC.
En 2016 fue designada viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. También se ha desempeñado en el MEF y en el Minem. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Gobierno peruano, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000139-2026-Promperú/PE, designó a partir del 13 de agosto del 2026 a Ana Magdelyn Castillo Aransaenz en el puesto de confianza de gerente general de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

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