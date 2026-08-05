La nueva presidenta ejecutiva de Promperú es magíster en Derecho Internacional y Economía por el World Trade Institute de la Universidad de Berna (Suiza) y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Foto: GEC.
La nueva presidenta ejecutiva de Promperú es magíster en Derecho Internacional y Economía por el World Trade Institute de la Universidad de Berna (Suiza) y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), mediante la Resolución Suprema N° 261-2026-Mincetur, designó a Teresa Stella Mera Gómez como nueva presidenta ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

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