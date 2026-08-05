El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), mediante la Resolución Suprema N° 261-2026-Mincetur, designó a Teresa Stella Mera Gómez como nueva presidenta ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

La resolución lleva la forma del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, oficializando el nombramiento de Mera Gómez.

La nueva presidenta ejecutiva de Promperú es magíster en Derecho Internacional y Economía por el World Trade Institute de la Universidad de Berna (Suiza) y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Antes de asumir la presidencia ejecutiva de Promperú, Mera se desempeñó como ministra de Comercio Exterior y Turismo entre octubre de 2025 y julio de 2026.

Lee también: Visita del papa León XIV en noviembre a Perú podría generar ingresos económicos por hasta seis veces lo invertido

Además, ocupó el cargo de viceministra de Comercio Exterior desde diciembre de 2022. Durante su carrera en el Mincetur también ejerció funciones como jefa de Gabinete, directora para América del Norte y Europa y directora de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX).

Además, fue jefa de la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi, integrante de su Consejo y miembro de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de la institución.