Coca-Cola Perú y Arca Continental invertirán US$ 1.000 millones en el país durante los próximos cinco años. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)
Coca-Cola Perú y Arca Continental invertirán US$ 1.000 millones en el país durante los próximos cinco años. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley, embotelladora de la marca global, invertirán US$ 1.000 millones en el país durante los próximos cinco años, con el objetivo de ampliar y modernizar su infraestructura, fortalecer su capacidad de distribución e impulsar sus operaciones.

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