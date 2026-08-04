La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley, embotelladora de la marca global, invertirán US$ 1.000 millones en el país durante los próximos cinco años, con el objetivo de ampliar y modernizar su infraestructura, fortalecer su capacidad de distribución e impulsar sus operaciones.

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El anuncio fue realizado tras una reunión con directivos de ambas empresas y una visita a una de sus plantas de producción. La mandataria señaló que parte de la inversión estará destinada a infraestructura para la red de bodegas y al fortalecimiento de la cadena de valor de la compañía.

Empresas anuncian millonaria inversión en Perú y proyecto de agua potable para Pucusana. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

Asimismo, indicó que las empresas destinarán US$90 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos para ejecutar un sistema de agua potable y alcantarillado en el distrito de Pucusana. Según precisó, el proyecto estaría concluido en un plazo de tres años.

La jefa de Estado también informó que Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley donarán dos millones de litros de agua y 150.000 mantas para atender a las poblaciones que podrían verse afectadas por el fenómeno El Niño en los próximos meses.

Durante su intervención, Fujimori afirmó que la inversión representa una muestra de confianza en el país y reiteró el compromiso del Gobierno de garantizar estabilidad, seguridad jurídica y condiciones favorables para las inversiones, junto con la protección de los derechos de los trabajadores.

Además, expresó su expectativa de que la empresa continúe promoviendo la contratación de jóvenes e incorpore a más micro y pequeñas empresas dentro de su cadena de producción, en la que actualmente participan alrededor de 370.000 bodegas.

Por su parte, Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley señalaron que la inversión de US$ 1.000 millones busca contribuir al desarrollo económico y social del país mediante la ampliación y modernización de infraestructura productiva, operativa y comercial, además del fortalecimiento de la infraestructura de frío, el uso de empaques retornables y otras iniciativas vinculadas a sus operaciones.

El director ejecutivo de Arca Continental, Enrique Pérez Barba, sostuvo que la inversión reafirma la confianza de largo plazo de la empresa en el Perú y permitirá fortalecer sus capacidades productivas, comerciales y de distribución.

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Las compañías también informaron que continúan con el desarrollo del Proyecto Esquema Pucusana, ejecutado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. La iniciativa contempla una inversión de S/ 291 millones para dotar, por primera vez, de agua potable y un sistema moderno de alcantarillado a más de 31.000 habitantes del distrito.

Según precisaron, el proyecto inició en abril la elaboración de su expediente técnico y, una vez concluida la obra, será transferido a Sedapal para su operación.