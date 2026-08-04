En cuanto a la composición de la canasta exportadora, el cobre, el oro, el plomo y el zinc concentraron el 93,1% del valor de las exportaciones mineras. (Foto: GEC)
En cuanto a la composición de la canasta exportadora, el cobre, el oro, el plomo y el zinc concentraron el 93,1% del valor de las exportaciones mineras. (Foto: GEC)
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Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que las exportaciones de productos mineros mantienen el liderazgo de la minería como el principal soporte del comercio exterior peruano. En abril de 2026, los envíos de minerales metálicos y no metálicos sumaron US$7.313 millones, lo que representó un crecimiento de 75% respecto al año anterior, impulsado principalmente por los precios internacionales, especialmente del cobre.

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