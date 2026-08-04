El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que las exportaciones de productos mineros mantienen el liderazgo de la minería como el principal soporte del comercio exterior peruano. En abril de 2026, los envíos de minerales metálicos y no metálicos sumaron US$7.313 millones, lo que representó un crecimiento de 75% respecto al año anterior, impulsado principalmente por los precios internacionales, especialmente del cobre.

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Entre enero y abril de 2026, las exportaciones mineras totalizaron US$28.962 millones, cifra que significó un incremento de 60,6% frente al mismo periodo del 2025. Este resultado estuvo respaldado por una demanda sostenida de metales provenientes de los sectores industrial, tecnológico y energético, lo que sigue contribuyendo a fortalecer la posición del Perú como uno de los principales proveedores mundiales de minerales estratégicos.

Asimismo, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) señaló que el contexto internacional de incertidumbre geopolítica y económica también favoreció una mayor demanda de metales preciosos como activos de refugio, impulsando especialmente la cotización del oro.

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero (BEM), entre enero y abril de 2026, las exportaciones mineras representaron el 76,1% del valor total de las exportaciones nacionales, ratificando al subsector como la principal fuente de generación de divisas para el país. De ese total, los productos mineros metálicos concentraron el 75,3%, mientras que los no metálicos aportaron el 0.8%.

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En cuanto a la composición de la canasta exportadora, el cobre, el oro, el plomo y el zinc concentraron el 93,1% del valor de las exportaciones mineras y el 70,9% de las exportaciones nacionales, reflejando la importancia estratégica de estos recursos para la economía peruana.

El Minem destacó que este resultado responde a la amplia base de reservas minerales del país y a su consolidada capacidad productiva, que posiciona al Perú como el tercer productor mundial de cobre y uno de los principales productores de diversos metales.