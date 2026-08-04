MEF anunció a sus viceministros de Economía y Hacienda. (Foto: Andina)
MEF anunció a sus viceministros de Economía y Hacienda. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó, mediante la Resolución Suprema N°026-2026-EF, a Fabrizio Orrego Peche como nuevo viceministro de Economía. Mientras que a Erick Lahura Serrano, a través de la Resolución Suprema N° 024-2026-EF, en el cargo de viceministro de Hacienda del citado portafolio.

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