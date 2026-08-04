El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó, mediante la Resolución Suprema N°026-2026-EF, a Fabrizio Orrego Peche como nuevo viceministro de Economía. Mientras que a Erick Lahura Serrano, a través de la Resolución Suprema N° 024-2026-EF, en el cargo de viceministro de Hacienda del citado portafolio.

Mediante otro dispositivo legal, el MEF aceptó la renuncia formulada al cargo de viceministro de Economía por parte de Eloy Durán Cervantes. Asimismo, vía otra resolución suprema se aceptó la renuncia formulada al cargo de viceministro de Hacienda por parte de José Armando Calderón Valenzuela.

Las resoluciones fueron suscritas por Keiko Fujimori, presidenta del Perú y por Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas.

Fabrizio Orrego, economista del BCR, se desempeñó anteriormente como jefe del departamento de Análisis de Política Monetaria de dicha entidad, y también fue asesor del Director Ejecutivo de la Silla del Cono Sur en Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por su parte, Lahura cuenta con experiencia de más de 20 años en el sector público, fue especialista en Investigación Económica del BCR y ya ha sido funcionario del MEF: el economista ocupó el cargo de viceministro de Hacienda entre el 29 de noviembre del 2024, durante la gestión de José Arista y hasta después de la gestión del exministro José Salardi. Antes de asumir dicha posición, Lahura ejerció la jefatura del Gabinete de Asesores de dicho sector.