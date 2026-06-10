El precio del dólar inició la sesión del miércoles 10 de junio en S/3,412, nivel de apertura levemente superior al cierre previo de S/3,394. El sol pierde terreno pese a un contexto donde el dólar a nivel global opera con ligeras variaciones a la baja, luego de la publicación de datos económicos de mayo que estuvieron en línea con las expectativas del mercado.

La moneda abre al alza en un contexto donde sigue el conteo de votos de la segunda vuelta electoral. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 97,506% Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) obtiene un 50,046% frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con un 49,954%.

“La presión interna asociada a las elecciones presidenciales continúa marcando el comportamiento del mercado local. Con un avance del escrutinio de 97.4%, el candidato Roberto Sánchez mantiene la delantera por una diferencia cercana a los 20 mil votos”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

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El especialista indicó que, en el ámbito internacional, el presidente Donald Trump endureció nuevamente su postura frente a Irán al advertir que el país está demorando las negociaciones. Este escenario impulsó al petróleo Brent alrededor de (+1%), alcanzando los US$92 por barril.

Asimismo, Huayta explicó que el dato de inflación en Estados Unidos (CPI) alcanzó 4,2% anual, su nivel más alto en tres años, impulsado principalmente por el alza de los precios energéticos. Sin embargo, precisó que el resultado no generó una reacción significativa en el índice del dólar global (DXY), ya que estuvo en línea con las expectativas del mercado, por lo que la apertura mantiene un leve sesgo alcista pese a la debilidad externa de la divisa estadounidense.

¿A qué se debe el alza del dólar?

Kallpa SAB comentó a El Comercio que el alza en el precio del dólar en la apertura podría sustentarse en el dato de inflación de Estados Unidos, difundido hoy, que en mayo alcanzó un nivel anual de 4,12%, la cifra más alta en tres años. Esto, indicó la SAB, podría presionar a la FED en materia monetaria, con lo cual el mercado espera una subida de tasas de interés de EEUU en los próximos meses.