Resumen

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El sol pierde terreno pese a un contexto donde el dólar a nivel global opera con ligeras variaciones a la baja. (Foto: Agencia Andina)
El sol pierde terreno pese a un contexto donde el dólar a nivel global opera con ligeras variaciones a la baja. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la sesión del miércoles 10 de junio en S/3,412, nivel de apertura levemente superior al cierre previo de S/3,394. El sol pierde terreno pese a un contexto donde el dólar a nivel global opera con ligeras variaciones a la baja, luego de la publicación de datos económicos de mayo que estuvieron en línea con las expectativas del mercado.

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